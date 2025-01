STOXX 600 tem leve alta com ganhos em setores industrial e financeiro

Por Nikhil Sharma e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa tinha leve alta nesta terça-feira, com os ganhos das ações do setor industrial e de serviços financeiros superando as perdas do setor de saúde, com o foco em dados de inflação do continente.

O STOXX 600 subia 0,24, a 514,27 pontos.

Os papéis de serviços financeiros subiam 0,9% e estavam entre os principais subsetores do STOXX, impulsionados por um aumento de quase 5% no Partners Group, depois que o UBS elevou sua recomendação da empresa para "compra".

Varejistas ganhavam 0,8%, com a Next avançando 2,7%, depois de elevar sua perspectiva de lucro anual pela quarta vez em seis meses.

Bens e serviços industriais tinham alta de 0,3%, impulsionados por um aumento de 9,8% no Kion Group. A empresa fez uma parceria com a Nvidia e com a Accenture para otimizar as cadeias de suprimentos com tecnologias de inteligência artificial.

No lado negativo, o setor de saúde recuava 0,4%. A Novo Nordisk perdia 2,3% e a AstraZeneca caía 1,2%.

O STOXX 600 havia saltado quase 1% na última sessão, após uma reportagem sugerir que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia optar por uma estratégia tarifária menos agressiva.

Mais tarde, Trump negou a reportagem, aumentando a incerteza nos dias que antecedem a posse do ex-presidente, em 20 de janeiro.