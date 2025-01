Não é só balançar: por que você precisa secar o pênis depois de fazer xixi

Balançar o pênis após fazer xixi é algo que grande parte dos homens faz quase que automaticamente. Mas você sabia que se livrar corretamente do restinho de urina que permanece na uretra e não o deixar na cueca é importante para evitar o aparecimento de problemas?

Além de balançar, limpe corretamente

Para esvaziar completamente o canal do pênis e prevenir o gotejamento, o recomendado é não só balançar, como também ordenhar a uretra. Ou seja, apertar o pênis levemente desde a base, próximo ao escroto —com cuidado para não machucar.

Então, é aconselhado limpar e secar o pênis depois de urinar, de preferência com lenço umedecido, pois ao usar papel higiênico alguns pedaços tendem a ficar grudados, e junto a eles pode haver micro-organismos que causam irritação.

Falta de higiene pode causar irritações, candidíase e até câncer

A urina é estéril (livre de bactérias) e não causa doenças. Porém, ao terminar a micção, a uretra entra em repouso, se fecha e elimina todo o líquido excedente ali.

Se você guardar o pênis antes de o processo acabar, sem sacudir e fazer a limpeza correta, a tendência é que ocorra um gotejamento. O líquido acumulado na roupa íntima favorece a proliferação de fungos e bactérias que, além de causar odor desagradável, vão ficar em contato com a pele e podem gerar irritações e até candidíase, uma infecção fúngica que provoca coceira, ardência e vermelhidão na região genital.

Outra doença relacionada é a chamada balanopostite ou balanite. Ela aparece em razão do acúmulo de líquido no prepúcio (pele que recobre a glande, cabeça do pênis), que favorece a proliferação anormal de fungos na região. Acomete, em geral, homens com prepúcio longo, com excesso de dobras, e também aqueles que, após o ato sexual, acabam dormindo sem se higienizar adequadamente.

O câncer de pênis também pode ser relacionado à falta de higiene, apesar de ter como fatores de risco principais as infecções por HPV (vírus que desencadeia verrugas) sem tratamento e a presença crônica de fimose com esmegma (sebo que fica entre o prepúcio e a glande).

Quando o pinga-pinga não é normal?

Sobrar um restinho de xixi no canal do pênis é natural e acontece devido à diminuição do fluxo no fim da micção, pois falta pressão para o líquido atravessar toda a uretra. No entanto, um volume muito maior do que o comum de resíduo uretral pode ser causado por problemas urinários relacionados, por exemplo, à próstata, à bexiga, ou a estreitamentos, traumas e infecções na uretra.

Um gotejamento maior ainda acontece quando você não esvazia adequadamente a bexiga — e a pressa para terminar o serviço no banheiro pode trazer problemas: se a micção for interrompida no meio, pode ocorrer também refluxo de urina para o epidídimo (duto que coleta e armazena os espermatozoides), resultando em uma inflamação. Os sintomas desse quadro incluem dor no testículo e desconforto na pélvis.

Para evitar doenças, mantenha a região íntima sempre limpa e bem seca após urinar, ter relações sexuais e tomar banho. Além disso, ao notar qualquer problema, não sinta vergonha de procurar um médico.

Fontes: Júlio Bissoli, urologista do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo); e Christian Fuhro, urologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.



Com reportagem publicada em 02/10/2023