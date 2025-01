Volta às aulas: 10 itens de material escolar para comprar sem sair de casa

Com a volta às aulas se aproximando, antecipar as compras dos materiais escolares pode ser a maneira mais fácil de garantir bons descontos. Por isso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista para quem quer fugir das filas e economizar na hora de garantir os produtos.

A seleção conta com lápis, massinhas, tintas, entre outros itens que vão ajudar no desenvolvimento e aprendizado diário dos pequenos. Confira a lista completa:

Apontador com furo padrão e jumbo;

Promete ser resistente aos impactos;

Disponível em diferentes cores.

Borrachas proporcionam mais suavidade ao apagar os conteúdos;

Com fórmula hi-polymer faz com que as partículas se unam, resultando em uma limpeza mais precisa.

Possui 12 lápis de cores e dois lápis grafite;

Promete ponta resistente e fácil de apontar;

Disponíveis em diferentes quantidades de cores, que variam de preço.

Possui 12 cores de lápis de cera;

Lavável na maioria dos tecidos, de acordo com o fabricante;

Promete cores vivas e alta pigmentação;

Tintas em pote de 15 ml cada, que prometem alta cobertura e rendimento;

Ideal para atividades escolares;

É a base de água e possui um cheiro neutro.

Canetas com cores vivas e grande durabilidade;

Formulação com corantes;

É lavável.

Massas de modelar com 15 cores diferentes;

Prometem ser macias, com cores vivas e não tóxicas.

Kit com quatro cadernos de estampas diferentes;

Cada caderno possui uma matéria com 80 folhas.

Composta por nylon impermeável de alta qualidade e durabilidade, de acordo com o fabricante.

Possui bolsos na frente e interno;

Alças reguláveis e almofadadas;

Forrada em poliéster resistente.

Estojo promete ser espaçoso e prático para armazenar lápis, canetas e diversos materiais escolares.

Estruturado com material resistente e divisória central com elásticos.

Possui fechamento em zíper.

