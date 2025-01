Petrobras faz 1ª chamada pública para adquirir biometano e prevê incentivar mercado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras lançou nesta segunda-feira sua primeira chamada pública para a aquisição de biometano, à medida que busca incentivar o mercado do insumo renovável, informou a companhia em nota à imprensa.

A iniciativa prevê o recebimento de ofertas para contratação firme com entregas a partir de 2026, prazos contratuais de até 11 anos, e recebimento em diferentes pontos de entrega, como refinarias, usinas termelétricas, na malha de transporte e na malha de distribuição, informou a empresa.

A Petrobras adicionou que processo busca ainda o levantamento das condições comerciais ofertadas pelo mercado em função do mandato de descarbonização criado pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro passado.

O biometano é um gás de origem renovável que serve como substituto do gás natural, e que vem ganhando mais atenção diante da agenda de transição energética. Ele resulta do processamento do biogás, que por sua vez é obtido de resíduos orgânicos urbanos e agropecuários, como de aterros sanitários e da indústria processadora de cana-de-açúcar.

O biometano pode ser utilizado para geração de energia renovável, como insumo na descarbonização da indústria, na produção de hidrogênio de baixo carbono, bem como em processos de biorrefino e produção de fertilizantes, ressaltou a empresa.

"Dentro dos conceitos da Transição Energética justa, se a empresa obtiver sinalização positiva dos produtores quanto às condições de competividade e oferta desse insumo, a Petrobras pode adquirir volumes três a quatro vezes maiores do que a produção média diária de biometano do país, que é de cerca de 220 mil m³/dia, conforme registros públicos da ANP (agência reguladora)", disse em nota o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

A primeira etapa da chamada será não vinculante e demandará a apresentação de propostas comerciais, acompanhadas de informações como a origem do biometano, o meio de movimentação, a eventual sazonalidade de produção e o cronograma previsto, no caso de projetos que ainda não estejam operando. A etapa seguinte, prevista a partir de maio de 2025, será de negociação comercial para aquisição de biometano.

A Petrobras destacou que a chamada pública incentivará o desenvolvimento de todo o ecossistema relacionado ao biometano em diversos pontos do país.

(Por Marta Nogueira)