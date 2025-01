Indicador antecedente de emprego recua em dezembro e aponta desaceleração do mercado de trabalho, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil caiu em dezembro e encerrou 2024 no nível mais fraco desde janeiro do ano passado, mostrando sinais de desaceleração para o mercado de trabalho, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, caiu 1,6 ponto em dezembro e atingiu 78,3 pontos, menor nível desde janeiro de 2024 (78,2 pontos).

"A melhora apresentada pelo indicador perdeu força nos últimos dois meses e indicam sinais de desaceleração para o mercado de trabalho. A piora no ambiente macroeconômico tende a gerar cautela por parte dos empresários e, consequentemente, diminuir o ímpeto de contratações", disse em nota Rodolpho Tobler, economista do FGV Ibre.

Os dados do IAEmp mostram que em dezembro quatro dos sete componentes do índice apresentaram piora. As principais contribuições negativas foram do indicador do Emprego Local Futuro do Consumidor, com baixa de 1,2 ponto, e do indicador de Situação Atual dos Negócios da Indústria, que recuou 0,6 ponto.

"O cenário ainda não permite indicar tendência desfavorável para 2025, mas deve ser observado um ritmo mais fraco da recuperação do indicador ao longo desse ano”, completou Tobler.

O Banco Central já sinalizou que vai apertar ainda mais a taxa básica de juros Selic, tendo indicado mais dois aumentos de 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões, após elevar a taxa em 1 ponto, a 12,25% ao ano, em dezembro.

(Por Camila Moreira)