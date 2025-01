Rebeldes tomam cidade importante no leste do Congo

KINSHASA (Reuters) - Os rebeldes do M23 apoiados por Ruanda tomaram uma cidade estratégica no leste, perto da capital da província, Goma, na República Democrática do Congo, informaram políticos locais neste domingo.

O grupo M23 liderado pelos tutsis tem travado uma nova insurgência no leste do Congo desde 2022. O Congo e as Nações Unidas acusam o vizinho Ruanda de apoiar o grupo com as suas próprias tropas e armas. Ruanda diz ter tomado o que chama de medidas defensivas.

Os combates aumentaram nas últimas semanas, levando a ganhos territoriais para o M23, que agora controla Masisi, uma cidade e centro administrativo local a cerca de 80km de Goma, disse à Reuters o membro do parlamento provincial, Alexis Bahunga.

“O governo tomará medidas para restaurar a autoridade estatal sobre todo o território”, adiantou.

Outro parlamentar, Jean-Pierre Ayobangira Safari, disse que Masisi foi tomada “por enquanto”.

Um porta-voz do exército recusou comentar imediatamente.

Corneille Nangaa, líder da antigovernamental Aliança do Rio Congo (AFC), que inclui o M23, disse que as forças rebeldes chegaram ao centro de Masisi no meio da tarde de sábado.

O avanço e a continuação dos combates, que desafiam um acordo de cessar-fogo, prejudicam ainda mais os esforços para conter o conflito.

Uma rara reunião entre os presidentes congolês e ruandês foi adiada em dezembro, frustrando as esperanças de um acordo para conter a violência que já deslocou mais de 1,9 milhão de pessoas.

(Reportagem de Ange Kasongo)