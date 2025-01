Palestino é morto por forças israelenses na Cisjordânia, informam fontes palestinas

JERUSALÉM (Reuters) - Um homem palestino foi morto a tiros pelas forças israelenses durante um ataque na Cisjordânia ocupada neste domingo, informou em comunicado o partido palestino Fatah.

Os militares israelenses disseram que suas forças eliminaram um militante armado e “confiscaram quatro armas, milhares de shekels em fundos terroristas e desmantelaram um laboratório de fabricação de explosivos”.

A imprensa palestina comunicou que as forças israelenses abriram fogo contra a casa de um homem de 37 anos em uma cidade ao sul de Jenin, na Cisjordânia. Segundo o relatório, o corpo estava detido por Israel.

Jenin, no norte da Cisjordânia, tem sido um centro para grupos militantes palestinos por décadas e as facções armadas têm resistido às repetidas tentativas israelenses de desalojá-los.

As forças de segurança palestinas se deslocaram para Jenin no mês passado, numa medida que dizem ter como objetivo reprimir grupos armados de "bandidos" que construíram uma base de poder na cidade e no campo de refugiados adjacente.

