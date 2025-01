Coreia do Sul vai compilar transcrição da gravação de voz de avião após acidente

SEUL (Reuters) - Investigadores esperam compilar neste sábado a transcrição completa do gravador de voz da cabine de comando recuperado dos destroços do Boeing 737-800 da Jeju Air que caiu no domingo na Coreia do Sul, informou o Ministério dos Transportes em um comunicado.

O ministério disse que os investigadores recuperaram um dos dois motores do avião e planejam recuperar o outro neste sábado. Eles também pretendem estudar a cauda e o trem de pouso do avião no local do acidente.

O ministério, que está realizando verificações em todos os aviões Boeing 737-800 operados pelas companhias aéreas coreanas, planeja exigir medidas corretivas imediatas se forem encontrados problemas.

(Reportagem de Hyunjoo Jin)