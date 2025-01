Cirurgião-geral dos EUA pede alertas sobre câncer em rótulos de bebidas alcoólicas

WASHINGTON (Reuters) - As bebidas alcoólicas deveriam conter um rótulo alertando os consumidores sobre os riscos de câncer, disse o cirurgião-geral dos Estados Unidos em um comunicado nesta sexta-feira, observando que o consumo aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, cólon, fígado e outros tipos.

O cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, também solicitou que as diretrizes sobre os limites de consumo de álcool fossem reavaliadas para que as pessoas pudessem pesar o risco de câncer ao decidir se ou quanto beber, junto com os avisos atuais sobre defeitos congênitos e deficiências ao operar máquinas.

As ações de fabricantes de bebidas alcoólicas listadas nos EUA caíram entre 1% e 2% nas negociações do pré-mercado, com a Brown-Forman Corp liderando as quedas.

"O consumo de álcool é a terceira principal causa evitável de câncer nos Estados Unidos, depois do tabaco e da obesidade, aumentando o risco de pelo menos sete tipos de câncer", disse o gabinete de Murthy em um comunicado que acompanha o novo relatório.

Ele é responsável por 100.000 casos de câncer nos EUA e 20.000 mortes por câncer a cada ano, mais do que as 13.500 mortes em acidentes de trânsito associadas ao álcool, acrescentou.

Atualmente, as bebidas alcoólicas nos Estados Unidos têm um rótulo de advertência de saúde que aconselha mulheres grávidas a não consumi-las e dizendo ainda que seu consumo prejudica a capacidade da pessoa de dirigir um carro ou operar máquinas.

Esse rótulo não foi alterado desde sua criação em 1988.

(Reportagem de Brendan O'Brien e Susan Heavey em Washington, e Bhanvi Satija em Bengaluru)