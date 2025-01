Água da torneira e aglomeração são os vilões de surto de virose, diz médico

A água contaminada e aglomerações nas praias são os grandes vilões do surto de virose que acomete o litoral de São Paulo neste início de 2025, apontou o médico Renato Kfouri em entrevista ao UOL News desta sexta-feira (3).

A água é o grande vilão, evitar tomar água de torneira, evitar tomar água que vem em jarra, sempre água industrializada, água fechada, até com gás para garantir que essa água não foi violada, e também cuidado com o gelo.

O gelo muitas vezes é feito com essa água da torneira e a gente vai lá na barquinha tomar a nossa caipirinha, a nossa batida, e muitas vezes não presta atenção de onde vem o gelo que está sendo colocado lá, então checar a procedência desse gelo também.

E lembrar que esses quadros também, às vezes, têm transmissão de pessoa a pessoa. Então, dentro de casa, não lavagem correta de mãos, ao espirrar, ou tossir, não são raros esses surtos familiares. Alguém adquire um microrganismo ingerindo, ou se alimentando de alguma maneira fora de casa, traz para casa e o contágio intradomiciliar acaba não sendo raro esse tipo de transmissão.

Ou seja, aglomeração, muita gente, calor, conservação inadequada de alimentos, praias impróprias, tudo isso favorece, não é à toa que é considerado uma das doenças de verão, as diarreias de verão, mas é importante que a gente esclareça de fato quem é o agente envolvido nesse momento atual.

Renato Kfouri, médico

O especialista citou ainda alguns cuidados que se devem tomar para evitar intoxicações, mas também cobrou as autoridades sobre a questão.

Então acho que esses cuidados, com a alimentação, levar o seu próprio alimento, a lavagem de mãos, evitar consumir alimentos cruz, gordurosos, água, gelo, isso vai sem dúvida reduzir de uma maneira muito importante.

Às vezes nós estamos falando aqui de medidas ambientais, mas às vezes a fonte, por isso que é importante a investigação, está em coliformes na água do mar, está na rede de esgoto que está sendo distribuída, então muitas vezes é preciso que a gente tenha uma investigação correta para que, para além dos cuidados que a gente possa ter individualmente, o Poder Público também tenha seu cuidado, tenha sua responsabilidade. E oferecer água de qualidade e fiscalizar obviamente ambulantes e todos aqueles que comercializam produtos contaminantes.

Renato Kfouri, médico

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: