Policial cometeu crime ao ameaçar Natuza Nery, diz advogado da jornalista

A ameaça de um policial civil contra Natuza Nery é crime, afirmou Augusto de Arruda Botelho, advogado da jornalista, em entrevista ao UOL News desta quinta-feira (2).

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar o caso. Na noite de segunda-feira (30), em um supermercado da capital paulista, o homem teria dito que a jornalista da GloboNews e a empresa para a qual trabalha são "responsáveis pela situação do País" e que pessoas como a profissional "merecem ser aniquiladas". A Corregedoria da instituição assumiu a investigação.

Esse episódio é gravíssimo, não só porque não é um caso isolado. Nós nos acostumamos a tratar absurdos como casos isolados. Não é um caso isolado. A imprensa vem sendo atacada e vem sendo ameaçada reiteradamente, diariamente. Não é um caso de crítica, de liberdade de expressão. É um crime, há ameaça na fala desse policial civil.

O que diferencia a liberdade de qualquer cidadão se expressar de um crime? Se esse policial civil tivesse abordado a jornalista no supermercado fazendo críticas a ela, ao veículo para o qual ela trabalha, críticas como 'eu não concordo com o seu posicionamento, acho você uma péssima jornalista'. A crítica, volto a dizer, pode ser contundente.

Se estivesse ficado nesse limite, estaríamos diante de uma liberdade que qualquer e todo cidadão tem de criticar. Inclusive a imprensa, pessoas públicas, governantes, qualquer pessoa. Não foi o que aconteceu no caso concreto. Essa crítica passa da simplesmente manifestação daquele que se posicionou contra a jornalista, dizendo que pessoas como ela têm que ser 'aniquiladas'.

Se nós não tomarmos medidas sérias em relação a este caso e a outros tantos casos de ataques a jornalistas que acontecem no nosso país, nós corremos o risco de ter uma escalada na violência contra jornalistas.

Augusto de Arruda Botelho

