Nunes promete CEUs e corredor de ônibus atrasados em cem primeiros dias

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), quer entregar nos primeiros cem dias do segundo mandato três novos CEUs (Centros Educacionais Unificados) e um corredor de ônibus que deveriam ter ficado prontos até 2024, mas estão atrasados.

O que aconteceu

Recém-empossado, o prefeito reeleito fez sua primeira reunião com o novo secretariado nesta quinta-feira (2) para apresentar as prioridades dos cem primeiros dias. No encontro, apresentou o plano, que inclui obras atrasadas e novas ações. A reunião foi conduzida pelo secretário de Governo, Edson Aparecido.

Ao todo, a prefeitura lista 40 obras que precisam ser concluídas nos cem primeiros dias do novo mandato. As promessas incluem unidades de pronto atendimento (UPAs), viadutos, casa de cultura e centro esportivo (veja abaixo).

O destaque, no entanto, são a entrega de três CEUs. Nunes não entregou nenhum das 12 novas unidades previstas no plano de metas do município em seu primeiro mandato, que herdou de Bruno Covas (PSDB), morto em maio de 2021, meses depois de assumir o cargo. É a primeira vez, desde a gestão Marta Suplicy (PT), que nenhum CEU é entregue pelo prefeito.

Criticado durante a campanha por isso, o emedebista afirmava que fez reformas e que as obras dos novos centros estavam em andamento.

A ordem de Nunes é entregar três CEUs nos cem primeiros dias:

CEU Ermelino Matarazzo CEU Cidade Líder CEU Imperador

Nunes também quer entregar um corredor de ônibus, o da avenida Imirim. O corredor está sendo construído entre a avenida Deputado Emílio Carlos e a alameda Afonso Schimidt, na zona norte da capital. A prefeitura espera beneficiar cerca de 112 mil pessoas por dia ao custo de R$ 71,8 milhões.

Obras para conclusão em 100 dias:

Educação: 3 CEUs e 12 escolas; Saúde: 3 UPAs (Sacomã, Lapa e Augusto Gomes de Matos), 3 UBSs (Real Parque 2, Reserva Raposo e Arriete) e CAPs Adulto 2 Aricanduva. Reportagem do UOL mostrou que a maioria das metas de saúde de Nunes avançou no primeiro mandato, mas a zona sul, seu reduto eleitoral, foi privilegiada; Infraestrutura e mobilidade: Corredor Imirim, 2 viadutos (João Beiçola e Dante Delmanto) e 11 recuperações estruturais de viadutos e passarelas; Pessoa com Deficiência: Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista); Cultura: Casa de Cultura Cidade Ademar; Esportes: Centro Esportivo José Bonifácio.

Nunes também prometeu um mutirão de pequenas cirurgias. O objetivo é diminuir em 50% a fila de espera da rede pública municipal.

Cobranças e orientações

Nunes deu uma série de orientações ao novo secretariado ao longo da reunião. Em um dos momentos, ele cobrou o secretário de Educação, Fernando Padula, o anúncio do programa Mamãe Tarifa Zero nos primeiros cem dias —o que não constava nos slides da reunião. O programa para dar gratuidade nos ônibus a mães que estejam levando filhos para as creches municipais é promessa de campanha.

"É um caso delicado", classificou o prefeito sobre a relação com o TCM. No primeiro mandato, Nunes teve momentos de tensão com o Tribunal de Contas do Município após o órgão suspender editais de licitação e obras. O prefeito desautorizou secretários a tratarem diretamente o TCM. A relação com o órgão deve ser feita via Secretaria de Governo, disse.

Prioridade é entregar casa. No início da reunião, Nunes pediu para um secretário retirar da apresentação a promessa de aumentar o valor do auxílio-aluguel. "Nós não vamos aumentar, a prioridade é entregar casa", disse o prefeito.

Secretários devem visitar obras prontas antes do prefeito. Nunes disse que fiscaliza cada detalhe dos equipamentos inaugurados. "A gente tem que exigir o detalhe do detalhe do fiscal de obra", afirmou. Ele contou que, ao visitar uma escola recém-entregue, a porta do banheiro estava sem o puxador.