O ano acabou de começar e já tem dividendo pingando na conta dos investidores. Bancos como Bradesco, Itaú, Banestes e a holding Itaúsa já depositaram o "faz me rir" logo cedo aos acionistas. E ainda teremos muitas distribuições pela frente. Levantamento da coluna revela que 45 empresas devem pagar dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 2 e 31 de janeiro.

Nomes conhecidos dos investidores como Itaúsa (ITSA4), B3 (B3SA3), Banco ABC (ABCB4), Eletrobras (ELET6), Caixa Seguridade (CXSE3), Isa Energia (ISAE4) e Taesa (TAEE11) integram a lista de distribuições. Os valores dos proventos chegam a R$ 2,61 por ação.

Primeira quinzena

Na primeira quinzena, o maior valor é da holding Polpar (PPAR4), que costuma investir nos segmentos de papel e celulose. A empresa tem pouquíssimas ações no mercado, cerca de 148,000 e apenas 11 investidores pessoa física.

A Polpar vai pagar juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 2,61 por ação preferencial (PPAR4) no dia 14 de janeiro. Terão direito ao provento, investidores com ações da empresa até o dia 23 de dezembro de 2024.

Acionistas dos papéis ordinários (PPAR3) da companhia também recebem um JCP elevado, de R$ 2,37. O pagamento também será no dia 14, com a mesma data de corte para garantir o provento.

Na segunda posição entre os maiores valores se destaca a Eletrobras (ELET5), que vai distribuir a bagatela de R$ 2,43 por ação no dia 13 de janeiro. Fazem jus ao dividendo, investidores presentes na base acionária da companhia até 27 de dezembro de 2024.

A companhia também faz distribuições generosas para as ações preferenciais classe B (ELET6) e ordinárias (ELET3), com dividendos de R$ 1,82 por ação e R$ 0,86, respectivamente. O pagamento e data de corte é o mesmo dos papéis ELET5.

Recentemente, a Eletrobras agradou muito os investidores ao anunciar em fato relevante que está realizando um estudo da sua estrutura de capital para verificar a possibilidade de distribuir dividendos trimestrais. O mercado enxerga a iniciativa com bons olhos.

Ainda entre os destaques, a Suzano (SUZB3) paga juros sobre capital próprio de R$ 2,02 por ação no dia 10 de janeiro. Recebem os investidores que tinham os papéis da empresa em 16 de dezembro de 2024.

Segunda quinzena

Na segunda quinzena o maior valor é da construtora Direcional (DIRR3), que atua no segmento de baixa renda com o programa Minha Casa, Minha Vida. A companhia paga dividendos de R$ 1,27 por ação no dia 16 de janeiro. Ainda dá tempo de garantir este provento, para isso basta ter os papéis da companhia em carteira até o fechamento do dia 3 de janeiro.

O mercado tem boas expectativas para os dividendos da Direcional este ano. Algumas instituições como o Itaú BBA esperam que o dividend yield (retorno em dividendos) da empresa chegue até incríveis 27% em 2025. Saiba mais detalhes nesta reportagem.

O segundo maior valor da segunda quinzena é da holding Monteiro Aranha (MOAR3), que investe na Klabin (KLBN11), Grupo Ultra e no segmento imobiliário. A empresa remunera os acionistas com JCP de R$ 0,82 por papel no dia 31 de janeiro. Fazem jus acionistas presentes na base acionária da Monteiro Aranha em 27 de dezembro de 2024.

Ainda entre os destaques está a transmissora ISA Energia (ISAE3; ISAE4), que finalmente ouviu os investidores e decidiu parcelar seus proventos para pagar com mais frequência.

A companhia paga JCP de R$ 0,79 por ação ordinária e preferencial no dia 21 de janeiro. Ainda dá tempo de garantir o montante, comprando as ações da empresa até o dia 9 de janeiro.

Novos pagamentos, também de R$ 0,79 por ação, já estão agendados para fevereiro e março.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

Quem paga dividendos na segunda metade de janeiro?