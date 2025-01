Após temporal em SP, mais de 50 mil imóveis ficam sem energia elétrica

Do UOL, em São Paulo

Durante o temporal que atingiu São Paulo no início da noite desta quinta-feira (2), mais de 50 mil imóveis em São Paulo ficaram sem energia elétrica.

O que aconteceu

Segundo boletim da Enel, 53.082 residências estão sem energia. O boletim foi atualizado às 20 horas, após temporal que atingiu a capital paulista e região metropolitana nesta quinta-feira.

Situação mais crítica foi registrada na capital. Em São Paulo, segundo a Enel, 31.486 imóveis estão sem energia elétrica.

Na sequência, Cotia tem mais de 15 mil imóveis sem energia elétrica, segundo a concessionária. O número representa uma fatia de 10,7% de todas as unidades consumidoras da cidade — 140.768.

Outras 22 cidades da região metropolitana de São Paulo registraram queda de energia. A informação é do boletim da Enel das 20 horas. O UOL tenta contato com a Enel para saber detalhes sobre as ocorrências de queda de energia. Havendo resposta, o texto será atualizado.

Chuva em São Paulo

No início da noite desta quinta, a capital paulista esteve em estado de alerta para o temporal que atingiu a cidade. Ao todo, oito regiões paulistanas entraram em atenção para alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

De acordo com o CGE, o temporal com ventos fortes desta quinta se deu pelo tempo abafado e chegada de brisa marítima. Segundo o Centro, foram formadas áreas de instabilidade em toda Grande São Paulo durante a tarde e a noite. Raios e rajadas de vento também foram registrados pelo radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo.

Até o momento, não foram registradas ocorrências envolvendo quedas de árvores ou alagamentos na capital.