Carro mais caro do mundo, iate, avião: o que comprar com R$ 600 milhões?

A Mega-Sena da Virada sorteia nesta terça-feira (31) um prêmio histórico de R$ 600 milhões. Nunca a loteria brasileira deu tanto dinheiro de uma só vez, e quem acertar sozinho as seis dezenas pode levar a bolada toda para casa.

O UOL fez uma lista de itens de luxo que o vencedor pode comprar com o valor do prêmio:

3 Rolls-Royce Droptail La Rose Noire

O veículo mais caro do mundo é um modelo lançado recentemente pela Rolls-Royce e desbanca outro modelo da própria marca (o Boat Tail). É um modelo de dois lugares com uma capota rígida removível.

O motor é um V12 6.75 biturbo de 601cv e pode atingir até 250km/h, segundo estimativas. Faz de 0 a 100km/h em cinco segundos. É 'demorado', mas o desempenho pode ser explicado devido ao tamanho do carro, que tem 5,4m de comprimento e 2m de largura.

É composto por 1.603 peças de folheado de Black Sycamore, colocadas à mão durante dois anos. Sycamore é chamada no Brasil de sicômoro, uma árvore semelhante à figueira, cultivada no Oriente Médio e citada na Bíblia.

O carro é inspirado na rosa Black Baccara, uma flor intensa e aveludada originária da França. Uma adega faz parte da estrutura do veículo. Há também um relógio feito sob encomenda da Audemars Piguet, com as cores combinando com o carro. O relógio pode ser destacado e utilizado pelo proprietário.

Com o prêmio da Mega, seria possível comprar três unidades — totalizando R$ 562,5 milhões, e ainda com um "troco" de quase R$ 40 milhões. Só tem um detalhe: apenas quatro unidades foram produzidas, apenas para clientes especiais — e que não tiveram os nomes revelados.

Mansão que foi de Ellen DeGeneres

Mansão que foi de Ellen DeGeneris foi vendida a empresário da mineração dos Estados Unidos; casa tem cinco quartos e oito banheiros e 830m² de área útil Imagem: Reprodução/Sotheby's International Realty

A apresentadora norte-americana vendeu recentemente uma mansão por aproximadamente R$ 600 milhões, segundo o Wall Street Journal. A residência fica em Santa Barbara, uma cidade da Califórnia.

A casa foi construída em 1919 e comprada há pouco mais de quatro anos pela apresentadora, que fez uma grande reforma. Ao todo, são 830m² de área útil, cinco quartos e oito banheiros.

Pisos de madeira, arcos de pedra, closets, acesso a uma praia particular entre outras características que compõem a residência. O terreno tem 40 mil metros quadrados.

A suíte principal vem completa com um terraço equipado com spa e dois closets e banheiros. O nível inferior tem uma adega e um cinema com assentos de couro reclináveis. Há também uma casa de hóspedes de um quarto e um banheiro e uma garagem anexa para três carros.

Iate de extremo luxo

Iate Elysian, fabricado em 2014, ainda é considerado um dos mais caros do mundo e tem 66 metros de comprimento Imagem: Divulgação/Lürssen

Mesmo fabricado em 2014, o iate Elysian, do estaleiro Lürssen, ainda ostenta uma marca importante: um dos mais caros do mundo. Também, pudera: são 66 metros de comprimento, mais da metade de um campo de futebol brasileiro.

Tem interior pensado por um decorador de iates norueguês, com toques de luxo que lembram o Oriente Médio. Obra de arte em couro esculpida à mão percorre toda a extensão da escadaria principal e um elevador de vidro que dá acesso a todos os níveis.

A capacidade é para até 12 passageiros em seis suítes. Os sites de avaliação de iates apontam que é possível ter até 17 membros de tripulação. O motor é de 4.022cv, alcança a velocidade de 16 nós (aproximadamente 29km/h).

Com os R$ 600 milhões é possível comprar uma unidade, que custa aproximadamente R$ 566 milhões, e ainda ter uma sobra para colocar de combustível. Não é mais possível encontrar embarcações novas (ou 0km, como preferir), apenas de segunda mão.

Avião gigantesco

Boeing BBJ 737 MAX tem escada automática e retrátil, o que garante embarque e desembarque mais seguros Imagem: Divulgação/Boeing

O Boeing Business Jet 737 MAX é considerado por especialistas um "dos mais baratos" da fabricante. O valor estimado de um modelo, sem contar eventuais personalizações, é de US$ 90 milhões (aproximadamente R$ 552 milhões).

Criado para atender a classe executiva, é um gigante dos ares —e isso não é força de expressão. Tem 35,6 metros de comprimento, e 82 metros quadrados de cabine, espaço três vezes maior que um jato comercial convencional.

Com capacidade para 19 passageiros na configuração "básica", a aeronave é capaz de voar 15 horas sem necessidade de reabastecimento. O alcance é de 12.220km.

Mesmo o modelo de entrada já vem com uma decoração feita com poltronas em couro e espaço para reuniões. A aeronave tem uma escada integrada, automática e mecanicamente implantável, permitindo embarque e desembarque mais facilitados.