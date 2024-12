Até carro blindado tem pontos vulneráveis, mas intervenção amplia segurança

Mesmo com blindagem, os carros podem apresentar áreas mais vulneráveis a disparos de armas de fogo.

Sabendo disso, as blindadoras recorrem a um serviço conhecido como overlap.

A prática consiste em um reforço da proteção balística em áreas estratégicas da blindagem de um veículo.

"Overlap, no ramo da blindagem, consiste na sobreposição de materiais para a eliminação de juntas cegas ou frestas com o objetivo proteger a parte entre as bordas dos vidros e a carroceria, mantendo a segurança dos ocupantes", explica Marcelo Silva, presidente da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), que representa empresas do setor.

Conforme Silva, o overlap era feito exclusivamente por meio da inserção ou soldagem de uma chapa de aço na área entre as bordas dos vidros e a carroceria.

Para oferecer menor interferência na originalidade do veículo, atualmente há vidros blindados que já vêm com o aço inserido nas respectivas bordas, deixando os acabamentos internos muito próximos dos originais.

Quanto custa?

Imagem: Divulgação/Blinda Tech

O custo da blindagem com overlap varia de acordo com o modelo do veículo, o nível de proteção e a tecnologia utilizada.

Em geral, a aplicação pode variar entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, dependendo do modelo e das especificações do veículo.

Blindagem certificada

Imagem: Divulgação

É importante ressaltar que a qualidade da blindagem depende de diversos fatores, como a escolha dos materiais, o processo de fabricação e a qualificação da equipe responsável pelo serviço.

Por isso, é fundamental escolher uma empresa certificada e com experiência no mercado.

A certificação do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), em parceria com a Abrablin, atesta a qualidade e a segurança dos produtos oferecidos no mercado brasileiro.

Ela abrange todos os procedimentos de blindagem, incluindo os materiais utilizados, como manta, aço e vidro balístico, que também devem trazer a Certificação de PCE (Produtos Controlados pelo Exército).

"A certificação é voluntária e visa proporcionar que a empresa forneça um produto que efetivamente cumpra sua finalidade primordial: dar a segurança aos ocupantes do veículo contra uma variedade de ameaças", afirma Sergio Fabiano, gerente de serviços automotivos do IQA.

Em 2024, o mercado de blindagem no Brasil registrou um crescimento significativo. Até novembro, foram blindados 30 mil carros no país, superando o recorde anterior de 2023, quando 29.296 veículos receberam proteção balística.

A maior parte das blindagens está concentrada no estado de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro.

