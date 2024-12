Polícia do DF prende suspeito de planejar atentados em Brasília

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu no domingo um homem de 30 anos que viajava para Brasília com o intuito de promover atentados violentos, afirmou a corporação em nota.

A ação foi realizada pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Segundo a polícia, as investigações começaram no sábado após a divisão ter recebido denúncias anônimas. A equipe policial monitorou o suspeito e apresentou pedido de prisão e outras medidas judiciais, que foram aceitas pela Justiça.

O trabalho investigativo incluiu monitoramento do suspeito, resultando na interceptação do caminhão no qual ele viajava como caroneiro rumo a Brasília.

O preso, que não teve o nome divulgado em comunicado oficial, encontra-se sob custódia da Polícia Civil do DF e à disposição da Justiça.

Em novembro, um homem de 59 anos se suicidou na Praça dos Três Poderes ao detonar explosivos após ser impedido por seguranças de entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ministros do STF compararam o atentado de novembro ao atos de 8 de janeiro do ano passado na capital, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a corte e as outras duas sedes de Poderes para protestar contra sua derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2022.

(Reportagem de Ricardo Brito)