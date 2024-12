Marinha retifica número de mortos em queda de ponte entre MA e TO para 9

A Marinha retificou o número de mortos em queda de ponte entre o Maranhão e o Tocantins para nove, neste sábado (28).

O que aconteceu

Na última sexta (27), a Marinha tinha aumentado a contagem de vítimas fatais para dez, após encontrar mais um corpo no Rio Tocantins. Após identificação, no entanto, "foi concluído que se tratava de um dos corpos localizados em um dos veículos sob os escombros, avistados pelos mergulhadores na quinta-feira (26)", informou a instituição, por meio de nota.

Com isso, são nove mortos confirmados e oito pessoas desaparecidas. A Marinha coordena as buscas no rio, na região entre as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), onde a ponte caiu no último domingo (22).

Ainda não há previsão de até quando as buscas devem durar. Nesta semana, os bombeiros explicaram que a operação é difícil, porque a profundidade do local do acidente chega a 48 metros, e caminhões que caíram no rio transportavam agrotóxicos e ácido sulfúrico.

Nenhum dos veículos apresentou vazamento até então. Uma análise feita na água, feita pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), indicou que ainda não há resquício de ácido sulfúrico e defensivos agrícolas no rio Tocantins, mas há risco.

Mas vazamento ainda é possível, visto que os materiais continuam submersos no rio. "Há o risco de eventual rompimento dos recipientes de defensivos agrícolas e a contaminação da água, o que pode acarretar impactos para o meio ambiente, usos múltiplos da água e abastecimento público de comunidades ribeirinhas e cidades ao longo do rio abaixo do ponto do acidente", informou a Secom (Secretaria de Comunicação Social) do governo Lula (PT), em nota na sexta (27).