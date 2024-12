Brasil abre 106.625 vagas formais de trabalho em novembro, abaixo do esperado

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil abriu 106.625 vagas formais de trabalho em novembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado foi fruto de 1.978.371 admissões e 1.871.746 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 129.500 vagas.

O saldo de novembro foi o menor para o mês desde 2019, quando houve abertura de 99.232 vagas, segundo dados sem os ajustes, não incluindo informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

Dois dos cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos de vagas em novembro. O setor de comércio liderou a abertura de vagas, com 94.572 postos, seguido por serviços, com 67.717. O saldo foi negativo em 30.091 vagas na construção, 18.887 na agropecuária e 6.678 na indústria.

No mês, 21 das 27 unidades da Federação registraram saldo positivo. São Paulo foi o Estado com o maior número de vagas criadas, com 38.562 novos postos, seguido de Rio de Janeiro (+13.810) e Rio Grande do Sul (+11.865).

No acumulado dos onze primeiros meses de 2024, o país registrou abertura de 2.224.102 vagas em dados com ajuste, o maior nível desde o mesmo período em 2022, que registrou abertura de 2.469.650 vagas.

(Por Bernardo Caram)