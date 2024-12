Testamos bastão da Ricca para tratar olheiras: 'Suaviza e clareia'

Ter olheiras não era uma realidade que me preocupava até alguns anos atrás. Mas o passar do tempo deixou essa marca mais presente no meu rosto. Por isso fiquei curiosa quando conheci o bastão para área dos olhos da Ricca, que promete suavizá-las e diminuir os sinais de cansaço. E funcionou para mim.

Em menos de 30 dias de uso contínuo e periódico, de manhã e a noite, conseguir notar minhas olheiras menos aparentes e menos profundas, além de a coloração ter ficado mais clara. Confira a seguir mais detalhes dos meus testes.

O que eu gostei

Entrega o que promete. Em 28 dias de uso, já deu para ver os resultados. No final desse período, senti minhas olheiras suavizadas, tanto no tamanho quanto na profundidade. Também percebi uma diminuição da cor: a pele era bem roxinha e ficou mais clara.

Aqui é importante lembrar que existem diferentes causas e tratamentos para as olheiras. Dependendo do caso, o bastão — e cremes do tipo — entram como tratamento complementar.

Fácil de usar. É só tirar a tampinha e aplicar o produto (com cuidado, para não entrar nos olhos). É importante aplicar duas vezes por dia para atingir os resultados.

Facilidade de transporte. Pequeno, o produto pode ser transportado em nécessaires, na bolsa e até no bolso da calça (se for necessário, claro).

Sensorial bom. Desde a primeira vez em que usei, percebi na pele uma sensação de alívio, frescor e calma. E não irritou em momento nenhum. Ele tem aloe vera.

Cheiro muito suave. O uso nunca me incomodou e cheiro sumia rapidamente, em dois minutos, tempo que o produto levava para ser absorvido.

Preço muito justo para o resultado oferecido. Em 28 dias, tive que rodar o produto apenas duas vezes e senti que ele foi pouco gasto.

Pontos de atenção

Periodicidade. Para funcionar, você precisa usar de manhã e de noite, ou seja, duas vezes por dia. Por isso, se você for uma pessoa esquecida ou tiver o dia muito corrido, como eu, pode precisar usar os lembretes para ajudar a lembrar.

Demora no resultado. O resultado realmente é bom, mas achei ele um pouco demorado para acontecer. Não foi aquela coisa imediata - que muita gente deseja ao ver os sinais mais fortes das olheiras. É preciso paciência.

O que mudou pra mim

A principal mudança foi a ampliação do meu cuidado pessoal. Antes eu só me preocupava com a pele do rosto como um todo. Nunca tinha dado atenção especial para as olheiras. Quando queria escondê-las, focava apenas na aplicação do corretivo e da base.

Agora, sei que existe um tratamento que pode ajudar a suavizar a expressão dos meus olhos em uma etapa antes da maquiagem, no cuidado diário com a pele.

Para quem é esse produto?

O primeiro passo é entender qual é o tipo da sua olheira. Você pode recorrer a dermatologistas para entender esse processo e os melhores tratamentos.

Se as suas forem das que não necessitam de procedimentos mais técnicos, o bastão da Ricca pode ajudar a amenizá-las. Também indico para as pessoas que não querem mais investir tanto tempo na maquiagem escondendo as olheiras.

