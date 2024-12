Azerbaijão acredita que míssil russo pode ter derrubado avião que caiu no Cazaquistão (imprensa)

As autoridades azerbaijanas acreditam que o avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira, matando 38 pessoas, foi derrubado por um míssil russo, segundo fontes governamentais citadas pela imprensa internacional nesta quinta-feira (26) sob condição de anonimato.

Especialistas militares e aeronáuticos afirmaram que o Embraer 190 que caiu pouco antes de pousar pode ter sido acidentalmente derrubado por um sistema de defesa antiaérea russo.

A aeronave, que caiu no Cazaquistão, havia decolado do Azerbaijão com destino à república russa da Chechênia, onde nas últimas semanas houve relatos de ataques com drones procedentes da Ucrânia, país em guerra com a Rússia.

© Agence France-Presse