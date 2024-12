Umidificador de ar que funciona como abajur e aromatizador está com 28% OFF

Se você sofre com o tempo seco, o Guia de Compras UOL encontrou o umidificador de ar Air Flow, da WAP, que promete melhorar a qualidade do ar. O produto ainda funciona como um abajur, capaz de iluminar os cômodos suavemente. O produto está com desconto de 28%, custando R$ 157,90 na Amazon.

De acordo com o fabricante, o umidificador é equipado com um sistema silencioso e pode ser usado por até 12 horas sem precisar repor a água. Confira mais informações sobre o produto e o que diz quem comprou:

O que diz a WAP sobre o umidificador?

Funciona como um abajur e ilumina o ambiente com diferentes cores.

O bico direcional permite guiar a névoa para onde quiser.

Possui um compartimento para aromas, para incluir óleos terapêuticos.

Com o reservatório de quatro litros, é possível usar o aparelho por até 12 horas.

Conta com o sistema ultrassônico de geração de névoa fria.

É bivolt e tem desligamento automático.

Indicado para ambientes com área entre 25 a 30 m².

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,6 estrelas (do total de cinco) na Amazon. São mais de 12 mil avaliações e 80% delas são cinco estrelas.

Já é o terceiro que compro um aqui para casa, um para minha sogra e um para minha tia. Fácil de manusear e com uma excelente eficiência. Às vezes, coloco ele na frente do ventilador e o resfriamento é ótimo. Obviamente não tem essa função, mas ajuda. Malu

Me ajudou muito com esse tempo seco na onda de calor, não faz barulho nenhum e deixa o ar bem agradável rapidinho. As luzes são um charme, com a opção de ligar e desligar. Carlos Alberto Pinto

Eu tenho problemas de sinusite e rinite, mas esse umidificador está ajudando bastante nesta jornada de sofrimento. Acordava todos os dias com o nariz sangrando e agora não mais. Kiki

Gostei muito desse umidificador e até apelidei ele de Cebolão. Me salvou na época do outono e nos dias secos, onde o ar de SP fica extremamente ruim. Para quem tem rinite como eu, é excelente. Gabriely Delfino

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores apontaram fragilidade, cabo curto, além da discrepância entre a descrição do produto e o seu desempenho real. Confira os comentários:

O tempo que funcionou foi perfeito, amei o produto. Porém, com menos de trinta dias que comprei, ele simplesmente trincou a base, mesmo eu não usando todos os dias. O produto é frágil e não suporta o peso da água. Se o fabricante melhorar o material que foi feito ele fica perfeito, pois tem uma umidificação excelente, é uma luminária e também um aromatizador, o design também é bonito. Realmente uma pena ser tão frágil. Rejane Gandra

O reservatório pega bastante água e sai bastante fumaça e não solta nenhum cheiro de plástico, porém molhou um pouco o chão devido a algum vazamento. O botão principal veio manchado, como se fosse marca de uso. O cabo que liga a tomada é curto. A luz tem uma intensidade agradável, só não tem a opção de manter uma cor única. Quanto a entrega, veio sem nenhum tipo de embalagem da Amazon ou lacre. No geral, gostei da compra, pois gera bastante fumaça e o tamanho me agradou. Rafaelly

Funcionou bem durante um ano. Agora, vaza água ou simplesmente para de funcionar (não libera a névoa mesmo estando com água). Já limpei, não tem adiantado. Adriana

Dei 3 estrelas por comparação com outros produtos e pela descrição que não é tão fiel ao produto. Na descrição diz que as gotículas de água são mínimas (muito pequenas) e que não deveriam produzir molhado algum. Mas molha sim, especialmente no máximo (...). Henrique

*Com informações do texto publicado em 15/03/2024.

