Penas contra agressores de torcedores israelenses na Holanda são consideradas brandas em Israel

O tribunal de Amsterdã condenou nesta terça-feira (24) cinco homens por atos de violência e cumplicidade nos ataques contra torcedores antes e depois do jogo de futebol entre o Maccabi Tel Aviv e o Ajax, em novembro. As penas aplicadas variam de 6 meses, 10 semanas a 1 mês de prisão, além de pena de 100 horas de serviços comunitários.A imprensa israelense considerou as penas brandas.

Os ataques, ocorridos no início de novembro em Amsterdã, foram descritos como antissemitas por muitos governos ocidentais. Nesta terça, a imprensa israelense destacava as penas mais brandas do que as requisitadas pela procuradoria. O diário Haaretz cita o caso de uma condenação de seis meses, para a qual havia sido pedido dois anos de prisão.

A corte holandesa aceitou a queixa de que os torcedores israelenses foram envolvidos na violência e consideraram o contexto dos fatos, mas afirmou "não haver justificativa para a violência contra os fãs do Maccabi". Os dois lados têm 14 dias para apelar das sentenças.

Agressões

Os juízes de Amsterdã consideraram os cinco homens culpados de uma série de crimes que vão desde chutar torcedores do Maccabi Tel Aviv nas ruas a até incitar a violência em grupos de bate-papo na Internet.

O julgamento começou em 11 de dezembro de 2024. Os suspeitos, com idades entre 19 e 32 anos, compareceram sucessivamente perante um painel de três juízes.

Sefa Ö, de 32 anos, recebeu a pena mais pesada por perseguir, empurrar e bater em vários torcedores israelenses, incluindo um indivíduo que já estava no chão, segundo imagens.

De acordo com o juiz, condenações por tais crimes eram comumente de prestação de serviços comunitários. "Porém, o tribunal considera que, dada a gravidade do crime e o contexto em que foi cometido, somente a pena de prisão é adequada".

Na noite de 7 para 8 de novembro, torcedores do clube israelense foram perseguidos e espancados nas ruas de Amsterdã, onde acontecia uma partida de futebol contra o time local, o Ajax. Cinco pessoas foram hospitalizadas.

Reação israelense

As imagens da violência correram o mundo e provocaram reações indignadas de Israel. Após o "incidente violento", o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, enviou dois aviões de resgate para a Holanda. O premiê afirmou que os torcedores foram alvo "de um ataque antissemita premeditado".

A promotoria condenou Umutcan A., 24 anos, a um mês de prisão por atacar torcedores e arrancar violentamente uma echarpe do Maccabi de um deles. O jovem também foi identificado como autor de uma mensagem de WhatsApp referindo-se a uma "caça aos judeus". No tribunal, ele disse que "não odeia os judeus".

Lucas D., 19 anos, foi condenado a 100 horas de serviço comunitário por atirar pedras na polícia e por posse ilegal de fogos de artifício.

Segundo a polícia holandesa, slogans antiárabes foram entoados por torcedores israelenses antes da partida. Eles também vandalizaram um táxi e queimaram uma bandeira palestina.

A polícia disse que investigava pelo menos 45 pessoas ligadas aos atos de violência, incluindo torcedores do Maccabi, acusados ??de terem provocado os otrcedores holandeses.

Outros suspeitos

O comparecimento ao tribunal de um outro suspeito, originário da Faixa de Gaza, foi adiado para uma nova data, ainda não revelada, a fim de que o jovem possa ser submetido a uma avaliação psicológica, informou a acusação.

O homem de 22 anos é julgado por tentativa de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Essa é a acusação mais grave entre os casos relacionados a essa noite de violência, após a partida de futebol.

Outros seis suspeitos deverão comparecer ao tribunal posteriormente. Três deles são menores de idade e as audiências acontecerão a portas fechadas.

(Com AFP)