Monitor global diz que fome está se espalhando pelo Sudão em guerra

LONDRES/CAIRO/DUBAI (Reuters) - A fome no Sudão se expandiu para cinco regiões e provavelmente se espalhará para outras cinco até maio, informou um órgão que monitora o tema em todo o planeta nesta terça-feira, enquanto as partes em guerra continuam interrompendo a ajuda humanitária necessária para aliviar uma das piores crises de subnutrição dos tempos modernos.

As condições de fome foram confirmadas em Abu Shouk e al-Salam, dois campos para pessoas desalojadas internamente em al-Fashir, a capital sitiada do estado de Darfur do Norte, bem como em duas outras áreas no estado de Kordofan do Sul, de acordo com o Comitê de Revisão da Fome do IPC (Classificação de Fases de Segurança Integrada).

O comitê também constatou que a fome, identificada pela primeira vez em agosto, persiste no campo de Zamzam, em Darfur do Norte.

O órgão monitor, que examina e verifica as constatações de fome, prevê que a escassez se expandirá para outras cinco áreas no norte de Darfur - Um Kadadah, Melit, al-Fashir, Tawisha e al-Lait - até maio.

O IPC identificou outras 17 áreas em todo o Sudão com risco de fome. E estimou que cerca de 24,6 milhões de pessoas, aproximadamente metade de todos os sudaneses, precisam urgentemente de ajuda alimentar até fevereiro, um aumento acentuado em relação aos 21,1 milhões projetados em junho para o mesmo período.