Franceses jogam um milhão de presentes de Natal no lixo por ano

Segundo a Agência de Transição Ecológica da França (Ademe), a cada Natal os franceses oferecem cerca de 300 milhões de presentes. No entanto, a generosidade nem sempre está à altura do gosto de quem é presenteado e um milhão de produtos comprados a cada fim de ano vão parar na lixeira.

Os franceses têm fama de serem avarentos, mas não durante as festas de fim de ano. Segundo um balanço realizado pelo instituto OpinionWay em novembro, neste Natal, a média é que cada pessoa distribua sete presentes na França.

Quase 40% dos produtos oferecidos no Natal são roupas (39%), brinquedos (19%) e livros (18%). Em média, € 415 (R$ 2.672) são gastos com presentes a cada fim de ano na França.

O problema é que o mimo nem sempre agrada ou é útil: 27% dos presentes não são jamais utilizados. Um milhão de produtos recebidos são simplesmente jogados fora, segundo um balanço da Ademe.

As celebrações de fim de ano são um período valorizado na França: importante para 72% dos cidadãos do país. Por outro lado, 41% acreditam que o período têm um forte impacto ambiental.

De fato, o estudo da Ademe mostra que os presentes estão relacionados com a emissão de 57% de gases de efeito estufa a cada fim de ano na França. Por isso, ONGs de defesa do meio ambiente martelam a importância de evitar o alto consumo no Natal, oferecendo presentes que sejam úteis e que não contribuam com o aquecimento global.

O verdadeiro preço dos presentes

Produtos high-tech, brinquedos plásticos e objetos fabricados do outro lado do planeta são os mais poluentes. Smartphones, tablets e jóias representam apenas 4% das mercadorias mais oferecidas no Natal pelos franceses, mas são responsáveis por 30% das emissões de gases poluentes.

Além disso, 70% das pessoas entrevistadas para a pesquisa da Ademe dizem utilizar papel novo para envolver os mimos. Resultado: a França consome 20 mil toneladas de papel neste período do ano.

Outro problema: a compra de presentes também é acompanhada por uma forte desgaste emocional. Quase 60% dos consumidores na França declaram que se sentem pressionados para achar o presente ideal.

Fim aos presentes de Natal?

Mesmo diante da forte pegada de carbono que as festas de fim de ano representam, os franceses não estão prontos para deixar de lado o hábito de presentear. Mas os comportamentos estão mudando: cerca de 9% dos entrevistados pelo OpinionWay afirmam que não distribuirão nenhum presente.

A quantidade de pessoas que se rendem a presentes de segunda mão também vem aumentando na França: 25% neste ano contra 20% em 2023. Outro novo costume é revender mercadorias recebidas que não agradaram: 44% dos franceses afirmam que já recorreram ao método, segundo um balanço da plataforma eBay.

Muitos adultos também aderiram à tendência de presentear apenas as crianças da família. Na Europa, se populariza uma técnica criada por psicanalistas britânicos para a escolha de mimos aos pequenos: "a regra dos quatro".

O objetivo é limitar a compra de presentes para as crianças obedecendo a quatro critérios: vontade, necessidade, utilidade e que incite a leitura ou o compartilhamento.