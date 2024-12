Defesa Civil de SP alerta para chuvas intensas em todo o Estado até sexta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que, entre esta véspera de Natal e a próxima sexta-feira, dia 27, estão previstas chuvas intensas, especialmente nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Sorocaba e Bauru. Em entrevista à Rádio Eldorado, o diretor de comunicação do órgão, capitão Roberto Farina, disse que o Gabinete de Crise estará mobilizado ao longo da semana do Natal para garantir uma pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas.