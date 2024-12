Trio se joga no mar para fugir da PM e banhistas se assustam na Bahia; veja

Nesta véspera de Natal, banhistas se assustaram ao ouvir tiros durante uma ação da Polícia Militar da Bahia para prender suspeitos de tráfico de drogas no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador.

O que aconteceu

Durante patrulhamento de rotina na orla da Barra policiais militares foram acionados por banhistas nesta terça (24). O trio é suspeito de vender drogas naquela praia.

Os três homens se jogaram no mar ao avistarem os PMs e deixaram as drogas para trás, segundo a polícia. Os PMs conseguiram um bote para ir atrás do trio enquanto outros agentes ficaram na areia. Foram ouvidos tiros, segundo testemunhas. A ação ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília).

Os homens foram acompanhados pelos agentes no bote e nadaram até a areia, onde foram presos. As drogas foram apreendidas, e a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para registro da ocorrência.

Banhista diz que várias pessoas correram e ficaram assustadas com a ação e os tiros. Rodrigo Paim, 38, assessor técnico na Casa Civil do Estado da Bahia, estava no Porto e disse ao UOL ter ouvido relatos que alguns ambulantes ficaram no prejuízo porque alguns clientes deixaram o local sem pagar durante a confusão.

Vídeos mostram parte da ação dos agentes. PC Reis, social media e fundador da página no Instagram "Frases de Baiano", estava na praia e compartilhou um vídeo que mostra um PM apontando a arma para um suspeito que nadava em direção à areia.

"Quando a gente viu, o policial já estava dando um tiro de advertência. Só que aí assustou e todo mundo correu", disse PC. O homem ainda contou que a retirada de um dos suspeitos da água durou cerca de dez minutos.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades. Desta forma, a reportagem não conseguiu entrar em contato para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.