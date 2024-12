Banco Central do México pode avaliar corte de 25 ou 50 pontos-base em fevereiro, diz vice-presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O Banco Central do México pode avaliar um corte na taxa de juros de 25 ou até 50 pontos-base em sua próxima reunião, em fevereiro, disse à Reuters o vice-presidente do órgão Jonathan Heath, mesmo alertando sobre a crescente incerteza em relação ao comércio com os EUA.

Heath disse que a decisão final dependerá das condições no momento da reunião. A autoridade monetária tem cortado as taxas em 25 pontos-base desde o início de um ciclo de flexibilização no começo deste ano, mas disse na semana passada que estava aberta a cortes maiores, já que a inflação continua desacelerando no México.

No entanto, Heath advertiu que a possibilidade de tarifas sobre as importações dos EUA provenientes do México aumenta o cenário de incerteza.

Em novembro, o presidente eleito Donald Trump prometeu aplicar uma tarifa geral de 25% sobre os produtos do México se não forem tomadas medidas extras para conter o fluxo de drogas e de imigrantes para os Estados Unidos.

“Se Trump não anunciar uma grande ruptura (em seu discurso de posse) em 20 de janeiro, se a inflação estiver em linha com as projeções e desde que não haja nenhum choque imprevisto, a discussão antes da decisão de fevereiro poderia ser entre cortar a taxa de referência em 25 a 50 pontos-base”, disse Heath em uma resposta por escrito a algumas perguntas na segunda-feira.

O economista de 70 anos acrescentou que a decisão depende de outros fatores, como perspectivas econômicas, perspectivas das agências de classificação de risco e mais informações sobre a inflação de serviços, que tem sido instável.