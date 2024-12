Nunes anuncia vice e ex-prefeito como secretários; veja quem foi definido

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta segunda (23) parte dos nomes do secretariado para seu segundo mandato, que começa em 1º de janeiro.

O que aconteceu

Nunes definiu os chefes para dez secretarias de sua gestão no próximo ano. Há dois novos nomes, ambos do PL, até agora: o de seu vice, Coronel Mello Araújo, na Secretaria de Projetos Estratégicos, e do ex-prefeito de Suzano (SP) Rodrigo Ashiuchi na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Os demais nomes já faziam parte da administração, e foram mantidos ou remanejados.

Veja os nomes anunciados até o momento:

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - Rodrigo Ashiuchi Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos - Coronel Mello Araújo Secretaria de Subprefeituras - Fabrício Cobra (era da Casa Civil) Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias - Clodoaldo Pelissioni (era secretário-adjunto de Governo) Secretaria da Habitação - Elisabete França (era de Urbanismo e Licenciamento) Secretaria da Casa Civil - Enrico Misasi (era secretário-executivo de Relações Institucionais) Secretaria da Saúde - Luiz Carlos Zamarco (mantido) Secretaria da Pessoa com Deficiência - Silvia Grecco (mantida) Secretaria de Governo - Edson Aparecido (mantido) Secretaria de Mobilidade e Trânsito - Gilmar Miranda (mantido)

Além desses dez nomes, prefeito já havia anunciado nova titular da Procuradoria-Geral do Município. Quem assume o cargo é Luciana Sant'Ana Nardi, após a morte de Marina Magro em novembro deste ano.

Indicação de Cobra para Subprefeituras causou desgaste entre Nunes e Gilberto Kassab, secretário estadual de Governo e Relações Institucionais. O comando da pasta ficaria com um indicado de Kassab, mas o prefeito optou por um nome de confiança dele para o cargo.

Nunes reafirmou apoio ao Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao UOL, o prefeito disse que ficará ao lado do ex-presidente numa eventual candidatura em 2026. "Ele me apoiou aqui", declarou.