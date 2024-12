Mais de 70 toneladas de ácido sulfúrico caíram no rio Tocantins, diz Ibama

Do UOL, em São Paulo

Um dos caminhões que caiu no rio Tocantins, após o desabamento de um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no domingo (22), estava carregado com 76 toneladas de ácido sulfúrico. A informação foi confirmada ao UOL pelo Ibama.

O que aconteceu

Outro caminhão levava 22 mil litros de pesticidas. O órgão ressaltou que as buscas pelos corpos estão suspensas devido à possibilidade de contaminação da água.

Pará é o próximo estado que pode receber a água contaminada, além de Maranhão e do Tocantins. O MPF do Pará instaurou um inquérito civil para apurar os possíveis danos socioambientais e as consequências para as comunidades próximas ao rio.

O Ibama informou que irá acompanhar a retirada dos produtos perigosos do fundo do rio. "O que será realizado por empresas especializadas contratadas pelas respectivas transportadoras", diz o comunicado.

19 municípios podem ser afetados

A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) informou que 19 municípios ao longo do rio podem ser afetados pela possível contaminação. São 11 em Tocantins e oito no Maranhão (confira o mapa aqui).

O órgão federal fala em três caminhões com produtos químicos. Apesar de divergir no número de veículos, a agência reforça a quantidade do material divulgada pelo Ibama.

Água está sendo coletada em cinco pontos do rio, informou a ANA. As equipes analisam o material desde a barragem da usina hidrelétrica de Estreito (TO/MA) até o município de Imperatriz (MA).

Mergulhadores da Marinha farão buscas no rio Tocantins. A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, nesta segunda-feira (23).

Queda de ponte deixa ao menos 16 desaparecidos

A queda da ponte deixou ao menos 16 pessoas desaparecidas, segundo a Polícia Militar de TO e o Corpo de Bombeiros do MA.

Uma pessoa morreu vítima do desabamento, segundo a Defesa Civil de Estreito (MA). Bombeiros de Tocantins e do Maranhão, Polícia Militar e PRF de TO corroboram a informação. A Defesa Civil de Estreito havia informado inicialmente pela manhã que eram três os mortos, mas corrigiu o número.

A vítima é uma mulher de 25 anos, moradora de Aguiarnópolis (TO), informou a PM-TO. Um homem de 36 anos foi encontrado com vida e levado por moradores da região a um hospital em Estreito (MA).

O número de desaparecidos é divergente entre as autoridades. O Corpo de Bombeiros de TO fala em 18 desaparecidos.

Entre os desaparecidos estão três crianças, informou a PM-TO. Duas das crianças têm 3 e 11 anos de idade.