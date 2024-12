Economia do Reino Unido fica estagnada no 3º trimestre, em um novo revés para o governo

Por William Schomberg e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido ficou estagnada no terceiro trimestre, mostraram números oficiais nesta segunda-feira, aumentando os sinais de uma desaceleração que lançou uma sombra sobre o novo governo do primeiro-ministro Keir Starmer.

O Escritório de Estatísticas Nacionais reduziu sua estimativa para o Produto Interno Bruto para 0,0% no período de julho a setembro, contra crescimento de 0,1% anteriormente.

O escritório também cortou sua projeção de crescimento no segundo trimestre para 0,4%, contra 0,5% anteriormente.

Starmer e sua ministra das Finanças, Rachel Reeves, assumiram o poder no início de julho, alertando sobre a situação ruim da economia antes de anunciar aumentos de impostos para as empresas em um orçamento em 30 de outubro que alarmou muitos empregadores.

Analistas disseram que os números sugerem que a economia parou durante todo o segundo semestre do ano.

Paul Dales, economista-chefe da consultoria Capital Economics para o Reino Unido, disse que o rebaixamento do PIB foi causado, em parte, pela demanda mais fraca por exportações, enquanto os gastos dos consumidores se mantiveram.

"Nosso palpite é que 2025 será um ano melhor para a economia do que 2024", disse Dales. "Mas os dados mais recentes sugerem que a economia não tem muito ímpeto no momento em que o ano está chegando ao fim."

Uma pesquisa separada do Lloyds Bank mostrou que a confiança entre as empresas caiu para seu nível mais baixo de 2024 em dezembro.

Reeves disse que os dados do PIB desta segunda-feira mostraram que ela enfrentou um enorme desafio "após 15 anos de negligência" sob os governos anteriores, liderados pelos conservadores, mas que seu orçamento criará uma expansão sustentável no longo prazo.

O escritório de estatísticas disse que não houve crescimento no setor de serviços no terceiro trimestre. Um aumento de 0,7% na construção foi compensado pela queda de 0,4% na indústria.