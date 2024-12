Da culinária aos melhores do ano: Canal UOL tem programação especial na TV

Para esta semana de festejos natalinos e confraternizações de final de ano, o Canal UOL preparou uma programação toda especial para você assistir em sua TV os melhores conteúdos do ano. Confira os destaques:

Central Splash No dia 24, às 10h, o programa discute quais foram as melhores e as piores novelas de 2024. Já no dia 25, também às 10h, você não pode perder a retrospectiva de A Fazenda e as previsões para o Power Couple.

Faixa gastronômica Essa época é marcada por comidas típicas e deliciosas. Por isso, de segunda a domingo, das 10h às 11h, você fica com os melhores programas de gastronomia do UOL, com dicas para trazer ainda mais sabor para as ceias de Natal e de Ano-Novo.

UOL News Segunda, terça, quinta e sexta, você confere as principais notícias do dia no UOL News. A primeira edição começa às 11h e a segunda edição, às 17h.

Nos demais horários, teremos as reprises dos melhores momentos de programas como Desculpa Alguma Coisa, com Tati Bernardi, Alt Tabet, com Antônio Tabet, No Tom, com o jornalista Zé Luiz e a cantora Bebé Salvego, Maria Vai com os Outros, com a atriz Maria Ribeiro, e Acessíveis, com Titi Müller e MariMoon. A programação completa você confere aqui.

