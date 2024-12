Indicação de chefe das Subprefeituras gera mal-estar entre Nunes e Kassab

A indicação do ex-tucano Fabrício Cobra para comandar a Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo provocou desgaste na relação entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.

Comando da pasta ficaria com indicado de Kassab, mas Nunes optou por nome de confiança dele para o cargo. Atual titular da Casa Civil, Fabrício Cobra é uma das figuras mais próximas de Nunes no governo e faz parte da cota pessoal do prefeito no secretariado.

Indicação de Cobra surpreendeu o PSD. O UOL apurou que o futuro chefe das Subprefeituras não aparecia entre os cotados para o cargo e a escolha dele não teria sido explicada ao partido, que havia manifestado interesse em assumir o controle da pasta.

Aliados dizem que prefeito queria Marcos Penido para comandar Subprefeituras, mas Kassab não teria aceitado. Atual secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais do Estado, Penido é considerado homem de confiança de Kassab, que não teria concordado em liberá-lo para a gestão Nunes.

Nunes teria rejeitado outro nome sugerido por Kassab. Segundo um aliado próximo do prefeito, o secretário de Governo teria indicado para o cargo Ronaldo Camargo, que também trabalha com ele no governo estadual, mas Nunes julgou que Penido teria perfil mais adequado para a pasta —ele foi titular das Subprefeituras no governo Kassab.

Entorno de Kassab contradiz versão de aliados de Nunes. Um aliado relatou à reportagem ter ouvido do secretário que nunca foi procurado pelo prefeito para discutir indicações para a pasta das Subprefeituras.

Ao UOL, Kassab negou o desgaste e disse que as informações não procedem. "Minha relação e a do PSD com o prefeito Ricardo Nunes sempre foi e continua sendo a melhor possível".

O prefeito Ricardo Nunes afirmou que as informações são "inverídicas". "O Gilberto esteve na minha casa sábado, ficamos conversando por umas três horas. Em nenhum momento, lhe garanto, nenhum momento sequer foi citado o nome do Penido ou do Ronaldo", disse o emedebista, que destacou ter uma relação "muito boa" com Kassab.

Movimento para enfraquecer Kassab. Aliados do secretário acreditam que o suposto interesse de Nunes por Penido teria sido incentivado pelo entorno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para diminuir a força do cacique partidário na gestão estadual. A avaliação é de que tirar Penido da Secretaria de Governo seria minar parte do poderio de Kassab ao fazê-lo perder uma das principais peças da pasta.

Ataque ao PSD. Um aliado de Kassab atribui a Fabrício Cobra uma tentativa de enfraquecer a relação do partido com Nunes por meio do vazamento de notícias na imprensa contra integrantes do partido. A avaliação é de que o secretário "subiu no salto" e estaria se comportando com "arrogância". Para esse aliado, o comportamento seria motivado por uma disputa de espaço na gestão com o partido —o PSD mantém interesse na pasta das Subprefeituras, para onde Cobra foi indicado.

Participação do PSD em secretariado de Nunes é incerta. A indefinição gera mal-estar no entorno de Kassab, que lembra que ele foi o primeiro presidente nacional de partido a manifestar apoio à reeleição de Nunes e que o PSD é o partido com mais prefeitos no país. Pelo tamanho da sigla, a expectativa é de que a legenda seja agraciada com um bom espaço na maior prefeitura do país.

Prefeito afirmou que indicada do PSD vai assumir SPNegócios. Segundo Nunes, Alessandra Andrade será a presidente da agência de promoção de investimentos e exportações vinculada à Prefeitura. Ela é conselheira da Associação Comercial de São Paulo. A SPNegócios, no entanto, não faz parte do primeiro escalão do governo.

