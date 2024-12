Putin sugere 'duelo' de mísseis com EUA: qual o poder de guerra dos países?

O presidente da Rússia Vladimir Putin sugeriu um "duelo" com os Estados Unidos para mostrar o poder do novo míssil balístico hipersônico Oreshnik que, segundo ele, poderia derrotar qualquer sistema de defesa antimísseis do país americano. "Estamos prontos para tal experimento", disse nesta quinta-feira (18).

Qual o poder de fogo dos países?

EUA são a maior potência. De acordo com o Global Firepower 2024, que classificou a força militar de 145 países, o país lidera o ranking de maiores potências globais. A classificação é baseada no potencial de cada nação de fazer guerra em terra, mar e ar. São considerados aspectos como mão de obra, equipamentos, recursos naturais, finanças e geografia.

Rússia tem a segunda maior força militar. O país aparece logo após os EUA e é seguido pela China, outra grande potência mundial. Os russos têm um arsenal nuclear herdado da Guerra Fria, conflito político e ideológico travado entre URSS (União das Repúblicas Socialista Soviéticas) e EUA após a Segunda Guerra Mundial.

Investimento em Defesa nos EUA é quase oito vezes maior do que na Rússia. De acordo com o ranking, os EUA investem mais de US$ 831 bilhões no setor, enquanto o país russo tem investimento estimado de US$ 109 bilhões.

Rússia e EUA detêm cerca de 88% das armas nucleares do mundo. Segundo a Federação de Cientistas Americanos, nove países possuíam cerca de 12.121 ogivas no início de 2024. Os dois países têm 84% das ogivas estocadas disponíveis para uso.

A diferença de aporte financeiro se reflete no armamento e nos recursos humanos disponíveis. A seguir, veja a comparação entre os países, conforme o GFP 2024. Alguns valores são uma estimativa, porque o poder de fogo exato dos países é informação sensível bem guardada.

Militares da ativa

EUA: 1.328.000

Rússia: 1.320.000

Aviões de caça

EUA: 1.854

Rússia: 809

Aviões de transporte

EUA: 957

Rússia: 453

Helicópteros

EUA: 5.737 (1.000 são de ataque)

Rússia: 1.547 (559 são de ataque)

Tanques

EUA: 4.657

Rússia: 14.777

Veículos blindados de combate

EUA: 360.069

Rússia: 161.382

Lança-foguetes

EUA: 694

Rússia: 3.065

Porta-aviões

EUA: 11

Rússia: 1

Porta-helicópteros

EUA: 9

Rússia: 0

Submarinos

EUA: 64

Rússia: 65

Destroyers

EUA: 75

Rússia: 14

Ogivas nucleares

EUA: 5.044 (1.670 estrategicamente implantadas)

Rússia: 5.580 (1.710 estrategicamente implantadas)

*Os dados sobre armamento nuclear são da Federação de Cientistas Americanos. Ogivas estrategicamente implantadas são aquelas colocadas em mísseis intercontinentais e em bases de bombardeiros pesados.