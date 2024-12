Imagens do acidente em MG: veja fotos e vídeos após tragédia com 38 mortos

Fotos e vídeos mostram veículos destruídos, objetos das vítimas e destroços espalhados ao redor da rodovia após a colisão envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro que deixou 38 mortos em Teófilo Otoni (MG) na madrugada deste sábado (21). As causas do acidente ainda são investigadas.

Acidente deixa cenário devastado

Carro de passeio fica destruído após colisão com carreta em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Bombeiros MG

Corpo de Bombeiros de MG trabalhava no local no início da manhã; acidente deixou 38 mortos Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Imagem mostra o ônibus totalmente destruído pelas chamas Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

Imagem mostra carro e carreta destruídos após o acidente Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

O que se sabe sobre o acidente

Todos os mortos estavam no ônibus. As vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

Busca por sobreviventes. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde. Os corpos serão levados para o IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte.

Nove feridos foram encaminhados para atendimento médico. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, nove pessoas foram encaminhadas ao hospital. Oito estão em atendimento, mas em estado grave, e uma morreu.

Causas do acidente ainda estão sendo investigadas Imagem: Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves. O motorista da carreta fugiu do local.

Ônibus tinha 44 passageiros registrados. Dos 44 passageiros, 21 iriam a Vitória da Conquista, 12 para Santa Inês e 11 para Elísio Medrado, a parada final. Todos embarcaram em São Paulo, no Terminal do Tietê.

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito, diz PRF. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal indicam que um grande bloco de granito possivelmente se desprendeu da carroceria de uma carreta e atingiu um ônibus que trafegava no sentido contrário da rodovia.