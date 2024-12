Veículo atropela dezenas de pessoas em feira natalina no norte da Alemanha

Um carro atropelou dezenas de pessoas em uma feira de Natal na cidade de Magdeburg, no norte da Alemanha, na noite desta sexta-feira (20). Segundo as primeiras informações, entre 60 e 80 pessoas ficaram feridas. A imprensa local não descarta a hipótese de um atentado, mas as autoridades não confirmaram essa informação.

De acordo com o jornal alemão Bild, que divulgou as primeiras informações, mais de 20 pessoas estariam feridas, mas o saldo foi atualizado rapidamente. Testemunhos relataram vários mortos, mesmo se as autoridades não confirmaram o registro de vítimas fatais.

A polícia dessa cidade de cerca de 250.000 habitantes, capital do estado da Saxônia-Anhalt, informou que uma "grande intervenção" estava em andamento no mercado de Natal, de acordo com uma mensagem na rede social X.

O canal de televisão NTV mostrou várias ambulâncias e carros de bombeiros no local, pessoas feridas sendo levadas às pressas para hospitais e equipes de resgate organizando equipamentos de socorro às vítimas.

"Acreditamos que tenha sido um ataque", disse à AFP uma porta-voz do Ministério do Interior da região de Saxônia-Anhalt. O chefe do governo alemão Olaf Scholz disse que o ocorrido "sugere o pior".

"Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao lado deles e do povo de Magdeburg. Gostaria de agradecer às equipes de emergência que estão envolvidas nessas horas de angústia", escreveu Scholz na rede social X.

Até as 21h pelo horário local, as autoridades não falavam em terrorismo. Mas a polícia informou que "um suspeito" havia sido preso.

As feiras de Natal são um "alvo ideologicamente apropriado para pessoas motivadas pelo islamismo", alertaram recentemente os serviços de inteligência. Em dezembro de 2016, a Alemanha foi palco de um sangrento ataque com um caminhão de choque em um mercado de Natal, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), que matou 12 pessoas no centro de Berlim.

Matéria em atualização