UEE, Arábia Saudita e Tailândia abrem mercado para produto agro do Brasil

São Paulo, 20 - O governo anunciou autorizações, por diversos países, para a exportação de produtos agropecuários pelo Brasil, segundo comunicado conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).Autoridades da União Econômica Euroasiática (UEE) - composta por Armênia, Belarus, Casaquistão, Quirguistão e Rússia - autorizaram a exportação de bananas e nozes do Brasil para aquele mercado. Neste ano, o Brasil exportou mais de US$ 1,3 bilhão em produtos agropecuários para a UEE.O agronegócio também terá novas oportunidades na Arábia Saudita, que confirmou a autorização para que o Brasil exporte erva-mate e frutos secos de macadâmia. Em 2024, as exportações agrícolas brasileiras para o mercado saudita ultrapassaram US$ 2,3 bilhões.O governo da Tailândia, por sua vez, autorizou o Brasil a exportar farinhas e óleo de pescado, produtos de alto valor proteico e energético, com diversos usos industriais. Entre janeiro e novembro de 2024, o país asiático importou mais de US$ 2,7 bilhões em produtos agropecuários do Brasil.Com os anúncios, o agronegócio brasileiro alcança 221 aberturas de mercado em 2024, totalizando 299 novas oportunidades de negócio desde o início de 2023.