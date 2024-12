Raízen anuncia venda de projetos de energia solar

(Reuters) - A Raízen concluiu a venda de até 31 projetos de usinas de geração solar distribuída (UFVs) para a Brasol Sistemas de Energia Solar 18 Ltda, informou a companhia do setor sucroalcooleiro em comunicado nesta sexta-feira.

"O montante bruto de caixa referente a diferença entre o valor da venda das UFVs e os dispêndios restantes para o desenvolvimento dos projetos é de aproximadamente 475 milhões de reais", acrescentou a Raízen no documento.

A empresa também informou que acertou acordo com acionistas da Raízen Paraguay para reduzir sua participação na operação de Mobilidade no Paraguai de 50,0% para até 27,4%, acrescentando que, com isso, deixará de desembolsar o equivalente a até 54 milhões de dólares até novembro de 2026.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)