Haddad diz esperar efeito "muito rápido" de alta de juros sobre a economia

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira esperar que o ciclo de alta de juros promovido pelo Banco Central tenha um efeito rápido sobre a economia no próximo ano.

Em entrevista a jornalistas, Haddad previu que os juros altos e as medidas de contenção de gastos adotadas pelo governo terão efeito sobre a demanda, ressaltando que assim que a atividade econômica e a inflação responderem ao aperto monetário, o BC poderá "calibrar" os juros.

"Eu acredito que esse ciclo de alta dos juros vai fazer um efeito muito rápido economia... A desaceleração estava mais ou menos contratada pelo próprio governo", disse.

"A política monetária vai olhar para a atividade econômica, sobretudo, imagino eu. Se a atividade econômica responder, a trajetória da inflação começar a ser de queda, em algum momento no futuro próximo o próprio BC vai calibrar a trajetória da taxa de juros para acomodar esse tipo de efeito."

O Copom surpreendeu na semana passada ao acelerar o ritmo de aperto nos juros, elevando a Selic em 1 ponto, a 12,25% ao ano, prevendo mais duas altas da mesma magnitude à frente.

Em suas comunicações, o BC alertou para o crescimento intenso da demanda no país em meio ao esforço para controle da inflação. A autarquia também apontou que "desacelerações são parte essencial do processo de suavização e reequilíbrio da economia" e defendeu harmonia entre as políticas fiscal e monetária.

Questionado se o governo poderia reagir para contrabalancear os efeitos de desaceleração da economia, Haddad respondeu que não pretende "fazer nenhuma política de estímulo parafiscal".