Carro avança em multidão e deixa ao menos 2 mortos e 68 feridos na Alemanha

Um carro invadiu um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, deixando ao menos dois mortos e 68 feridos na noite desta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Suspeito foi preso, informaram agências de notícias. Segundo o jornal WELT, o suspeito é um homem natural da Arábia Saudita, que teria alugado o carro pouco antes do ataque. Ainda não se sabe sobre suas motivações e se agiu sozinho.

Carro avançou por 400 metros em ataque. Segundo o jornal alemão BILD, o veículo usado é uma BMW preta, que está sendo periciada em busca de explosivos.

Há dois mortos e 68 feridos, segundo governo local. Foi confirmado que um dos mortos é uma criança, mas sua identidade não foi revelada. Policiais e serviços de emergência estão no local, tratando feridos em tendas enquanto esperam por ambulâncias.

"Acreditamos que tenha sido um ataque", disse à AFP uma porta-voz do Ministério do Interior da região de Saxônia-Anhalt. Até as 22h pelo horário local (18h no horário de Brasília), as autoridades não falavam em terrorismo.

Premiê alemão diz que notícias do local "prenuncia o pior". Olaf Scholz publicou no X (antigo Twitter): "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus parentes. Estamos ao lado delas e do povo de Magdeburg. Meus agradecimentos vão para os dedicados socorristas nessas horas de ansiedade."

Primeiro-ministro da Saxônia-Anhalt lamenta ataque. Em publicação nas redes sociais, Reiner Haseloff escreveu: "Esta é uma notícia muito deprimente de Magdeburg. Meus pensamentos estão com as vítimas e seus parentes. Gostaria de agradecer a todos os serviços de emergência que estão cuidando dos feridos no local".