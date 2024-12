Quais os exercícios mais praticados em 2024 e as tendências para 2025?

A Wellhub, plataforma de bem-estar corporativo (anteriormente conhecida como Gympass), publicou o Relatório de Tendências 2024, destacando novidades nas prioridades dos colaboradores em relação ao bem-estar.

A tendência aponta para uma abordagem que vai além do físico e inclui nutrição, hábitos saudáveis e saúde psicoemocional.

O relatório partiu de um banco de dados de mais de 500 milhões de check-ins (registros de participação) ocorridos entre 1º de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024, cobrindo o uso de academias e aplicativos de bem-estar em dez países.

Modalidades em destaque

Imagem: iStock

A musculação ainda é a atividade mais popular entre os brasileiros, sobretudo no final da tarde, às 18h, e a nutrição é a área que mais cresce no país, o que é acompanhado mundo afora.

Embora o treino de força continue sendo o preferido, a ioga surpreendeu com uma ascensão de 7%, sendo a atividade que mais se impulsionou na plataforma.

A área de nutrição cresceu 112% e os hábitos saudáveis, 71%, sinalizando que as pessoas estão mais focadas em cuidar da saúde de forma completa.

Além disso, aqueles que combinam treinos presenciais com soluções digitais, como aplicativos, são duas vezes mais ativos do que os que escolhem apenas um tipo de formato.

Mês, dia e horário mais puxados

Setembro foi classificado como o mês mais ativo. Cada brasileiro que usou a plataforma fez, em média, dez check-ins.

A terça-feira também se sobressaiu aos demais dias da semana, com as pessoas se exercitando mais nela, enquanto o domingo foi o dia em que mais descansaram.

Além disso, o horário das 18h, na terça-feira, se tornou o mais popular para as atividades de bem-estar, tanto no Brasil quanto em outros países.

O que esperar para o ano que vem?

Imagem: Getty Images

Com o retorno ao trabalho presencial, no escritório, as pessoas devem voltar a praticar mais exercícios em casa. Por uma questão de flexibilidade, evidenciada pelo registro de acessos a aplicativos de bem-estar, que cresceu 130% em 2024.

Também está em alta a valorização de atividades que ajudem a equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Intervalos para cuidar do bem-estar no meio do expediente devem se tornar mais frequentes no próximo ano.

Os programas de bem-estar corporativo estão sendo aprimorados e devem adotar mais iniciativas de prevenção ao burnout e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Isso pode ajudar as empresas a economizarem com custos de saúde e aumentar a produtividade no trabalho.

Para o exercício virar hábito em 2025

Muitas pessoas começam a treinar, mas desistem após algumas semanas ou meses por não gostarem da atividade. O segredo para fazer do exercício um hábito é encontrar um esporte de que você realmente goste. Além disso, algumas estratégias podem ajudar a manter a motivação e tornar a prática esportiva algo natural na rotina:

Aproveite a mudança de ano

Um estudo publicado na Association for Psychological Science revelou que as pessoas tendem a se sentir mais motivadas a treinar e cumprir metas em datas comemorativas. O Ano-Novo é a data mais comum para começar a treinar, mas vale ainda aniversário, início de um mês, uma nova estação ou após um feriado.

Defina metas tangíveis

Não adianta estabelecer metas exageradas. Uma boa estratégia é focar em objetivos mais tangíveis, como ir à academia por três vezes por semana ou ficar um mês sem furar a dieta, ao invés de se preocupar diretamente com a perda de peso, que pode variar e ser difícil de medir com precisão.

Busque alguém para treinar junto

Treinar com um amigo aumenta a motivação, pois cria um compromisso tanto com a atividade quanto com o parceiro. Isso ajuda a evitar faltas, já que você não quer decepcioná-lo, e a pressão saudável pode incentivar a regularidade nos treinos. Além disso, um companheiro de treino oferece uma referência para sua evolução, ajuda a se desafiar e a manter o foco durante os exercícios.

Gratifique-se por seus esforços

Para ter resultados é preciso paciência, o que pode desmotivar alguns. Recompensar-se por metas curtas, como não faltar ao treino por um mês, ajuda a manter a motivação. Algumas ideias de prêmios incluem comer algo gostoso, fazer uma massagem, comprar itens novos ou fazer um treino em outro lugar.

*Com informações de reportagem publicada em 17/09/2019