Nikolas vai relatar projeto de deputada do PT contra fake news em eleições

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi escolhido como relator de um projeto de lei apresentado pela deputada Érika Kokay (PT-DF) que busca criminalizar a disseminação de fake news durante períodos eleitorais.

O que aconteceu

Nikolas foi apontado relator pela deputada Caroline de Toni (PL-SC), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. A deputada, que está de saída da presidência da comissão, indicou o colega de partido na última quarta-feira (18).

O projeto prevê prisão de dois a seis anos e multa para quem "disseminar fatos sabidamente inverídicos, capazes de comprometer o processo eleitoral". Kokay afirma que a proposta, protocolada em junho de 2024, é uma resposta à crescente desinformação no cenário político brasileiro, que coloca em risco a integridade do sistema democrático.

As propostas do projeto contrastam com as posições de Nikolas Ferreira. O deputado, um dos mais jovens e influentes nas redes sociais, é conhecido por defender a liberdade de expressão de forma irrestrita.

O projeto não deverá ser analisado em 2024. Com o encerramento do ano legislativo na sexta-feira, 20, sua tramitação dependerá do próximo presidente da CCJ e da possível permanência de Nikolas Ferreira como membro da comissão em 2025. Se ele sair do colegiado, um novo relator será designado.