Gisèle Pelicot diz respeitar sentença, mas filhos estão decepcionados

Os filhos de Gisèle Pelicot expressaram sua decepção com as sentenças dadas nesta quinta-feira (19) aos 51 réus em julgamento por estupro da mãe na França, incluindo seu pai Dominique Pelicot.

O que aconteceu

Os três filhos do casal, David, Caroline e Florian, teriam ficado insatisfeitos com as penas de entre 3 e 20 anos de prisão. As sentenças ficaram abaixo dos pedidos do Ministério Público. A informação foi revelada por um membro da família, que pediu anonimato à AFP.

Nenhum deles quis falar com o pai após sua condenação de 20 anos de reclusão. Essa é a pena máxima para o crime no país e, após cumprir dois terços dela, Dominique vai passar por avaliação que pode aumentar seu tempo de prisão.

Já Gisèle diz ''respeitar'' a decisão. Após o veredito do Tribunal, ela declarou que respeitava as sentenças enquanto diversos movimentos feministas as consideraram ''muito brandas''. ''Eu respeito isso'', afirmou ao ser questionada pela imprensa.

A francesa acrescentou ainda que ''pensa nas vítimas não reconhecidas''. ''Penso nas vítimas não reconhecidas, cujas histórias muitas vezes permanecem nas sombra. Quero que saibam que partilhamos a mesma luta'', falou em uma breve declaração depois da decisão dos juízes.

Agora tenho a confiança na nossa capacidade de agarrar coletivamente um futuro em que todos, mulheres e homens, possam viver em harmonia, com respeito e compreensão mútua. Gisèle Pelicot

Entenda o caso

Dominique recebeu pena máxima de 20 anos por drogar sua então esposa durante uma década para estuprá-la ao lado de dezenas de desconhecidos. Ele também foi considerado culpado por gravar a própria filha e a nora nuas. A condenação marca o fim de mais de três meses de julgamento que chocou o país.

"Discípulo" de Pelicot foi sentenciado a 12 anos de prisão. A Justiça entendeu que Jean-Pierre M. usou o mesmo método de Dominique com a própria esposa, convidando o réu para estuprá-la. Ele foi o único que não foi julgado pelo estupro de Gisèle.

Os outros investigados por estuprar a mulher também foram considerados culpados, mas receberam sentença de até três anos de prisão. A Justiça entendeu que eles não sabiam que a vítima estava sob efeito de sedativos, o que diminuiu a pena deles.

Com placas do lado de fora da Corte, manifestantes agradeceram à vítima pela coragem. "Todas as mulheres do mundo apoiam você", diz um dos cartazes. "Obrigada, Gisele", diz outro.

Manifestante levanta placa em agradecimento a Gisèle Pelicot do lado de fora da Corte de Avignon: 'Todas as mulheres do mundo te apoiam, obrigada Gisele' Imagem: Clement MAHOUDEAU / AFP

Acusado pediu "desculpas" e "elogiou coragem" da esposa quando falou na Corte. "Lamento o que fiz, fazer - a minha família - sofrer por quatro anos, peço perdão", disse Dominique durante o julgamento na segunda-feira (16). Os quatro anos aos quais ele se refere foram o período desde que o crime foi descoberto.

Caso chocou a França

Ao todo, 51 homens respondem à acusação de estupro. Eles têm idade entre 26 e 74 anos e são de diferentes classes sociais. Um suspeito é considerado foragido. Dos 50 julgados, 14 admitiram o crime - entre eles o próprio Dominique.

Expectativa é de que o julgamento leve o país a incluir a noção de consentimento na definição legal do crime de estupro. Os acusados, em sua maioria, afirmaram em juízo que não perceberam que estavam estuprando Pelicot, negaram a intenção de estuprá-la ou culparam o marido dela, Dominique.

Nenhum dos acusados comunicou o caso à polícia. Os abusos foram descobertos quando as autoridades passaram a investigar Dominique após ele ser acusado de violar a privacidade de outras mulheres.

Vítima poderia ter optado por manter o julgamento privado, mas preferiu torná-lo público, argumentando que vítimas não têm que ter vergonha. Ela também alegou que o caso dela pode ajudar outras mulheres a falar sobre abusos sofridos.

Pelicot disse ainda que jamais perdoará o marido, de quem se divorciou. Os três filhos do casal pediram punição severa para o pai e disseram que o consideravam morto. A filha deles diz achar que também foi drogada e abusada pelo pai.

* Com informações da AFP