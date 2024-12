Criança de 3 anos morre após moto bater em árvore durante perseguição

Uma criança de 3 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas após a moto em que elas estavam bater em uma árvore na noite desta quarta-feira (18). O condutor, que era perseguido pela Polícia Militar, estava em alta velocidade.

O que aconteceu

Perseguição começou após o motociclista não obedecer a uma ordem de parada. Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná, Rodrigo Baptista, o motociclista agiu "de forma totalmente irresponsável", infringindo diversas leis de trânsito durante a perseguição em alta velocidade. Ele também afirmou que a ação da PM foi legítima.

Imagens mostram o momento em que a motocicleta atinge a árvore. A criança de 3 anos morreu no local.

Criança sequer poderia estar na moto. O artigo 244 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) proíbe que menores de 10 anos sejam transportados em motocicleta, motonetas ou ciclomotores.

A garupa da moto, de 16 anos, e o motociclista foram hospitalizados. De acordo com a polícia, ele passou por cirurgia, mas está estável. O estado de saúde da adolescente não foi revelado.

Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Corporação verifica a classificação do crime, entre homicídio culposo na direção de veículo automotor ou homicídio com dolo eventual.