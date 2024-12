Agachamento búlgaro e mais 5 exercícios para fortalecer os glúteos

A região das nádegas (ou o popular bumbum) é composta por três músculos principais: glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. Eles têm como função estender, flexionar e estabilizar o quadril; fazer a rotação externa do fêmur (osso da coxa); e realizar a abdução (abrir) e adução (fechar) das coxas, entre outras.

Realizar exercícios para essa parte do corpo vai muito além da questão estética e é fundamental tanto para mulheres quanto para homens. O grupo muscular faz parte da região do core (composto pela musculatura da pelve, do quadril, da lombar e do abdome), que é fundamental na produção de força em diversas partes do corpo, além de estabilizar a coluna.

Fortalecer os glúteos é importante para:

Evitar dores lombares, pois a musculatura ajuda na estabilização do tronco;

Manter uma boa postura;

Reduzir o risco de lesões no quadril e até nos joelhos;

Aumentar a força produzida pelos membros inferiores;

Melhorar o desempenho em diversos esportes que exigem a musculatura da perna (corrida, ciclismo, futebol, basquete, tênis, vôlei).

Se você também quer turbinar o bumbum, separamos alguns exercícios abaixo. Mas preste atenção:

Converse com um profissional de educação física antes de incluir os exercícios na sua rotina;

Lembre-se que após um treino o recomendado é descansar cerca de 48 horas antes de trabalhar novamente o mesmo grupo muscular.

1. Agachamento búlgaro

Imagem: iStock

Fique em pé, de costas para uma cadeira. Dê um passo à frente com a perna esquerda e apoie a ponta do pé direito no assento.

Flexione a perna esquerda, descendo o corpo e aproximando o joelho esquerdo do chão. Atente-se para que o joelho da frente não ultrapasse a ponta do pé. Estenda a perna e volte para a posição inicial.

A perna apoiada na cadeira não deve fazer força — o esforço deve ser sempre da perna apoiada no chão.

Contraia o abdome para manter o tronco estabilizado durante o movimento e foque o olhar sempre para a frente, para evitar dores na cervical.

Faça 12 repetições, troque a posição das pernas e repita o movimento. Isso é uma série. Realize três, com descanso de 1 minuto entre as séries.

2. Agachamento sumô

Imagem: Divulgação

Afaste os pés em uma largura maior do que a entre os ombros. Deixe a ponta dos pés virada para fora e estenda os braços para a frente, mantendo as mãos unidas.

Flexione as pernas e realize um agachamento com o quadril encaixado, como se fosse sentar em uma cadeira.

Retorne para a posição inicial empurrando o chão com os calcanhares — assim, você sentirá a parte inferior dos glúteos trabalharem.

Durante todo o movimento, mantenha o abdome contraído para evitar dores na região lombar.

Faça três séries de 20 repetições. Descanse por 45 segundos ao acabar cada série.

3. Afundo

Imagem: iStock

Fique em pé, com as mãos na cintura. Dê um passo à frente com a perna esquerda.

Flexione os joelhos e agache até a coxa esquerda ficar paralela ao chão e o joelho direito quase tocar o chão (você vai formar um "quadrado" com a perna da frente e outro com perna de trás).

Retorne para a posição inicial fazendo força com a perna esquerda e realizando pressão no pé da frente contra o solo.

Faça 15 repetições, troque a posição das pernas e execute o movimento novamente. Isso é uma série. Realize três séries. Descanse por 30 segundos entre as séries.

4. Glúteo médio com pé na cadeira

Imagem: Divulgação

Fique em pé, ao lado da cadeira. Apoie o pé direito no assento, mantendo a perna estendida.

Semiflexione a perna esquerda, descendo o corpo, depois retorne. A perna apoiada na cadeira deve ficar esticada o tempo todo.

Busque manter o olhar fixado em algum objeto para não perder o equilíbrio.

Outra dica é atentar-se para descer com a postura bem reta, evitando que o joelho aponte para dentro, o que pode causar sobrecarga e dores nas articulações.

Faça 15 repetições, mude a posição das pernas e repita. Isso é uma série. Realize três séries, com descanso de 45 segundos entre elas.

5. Afundo com toque no calcanhar

Imagem: Reprodução Forever Filmes

Em pé, afaste as pernas nas larguras do quadril e una as mãos na frente do tronco.

Contraia o abdome, dê um passo para a frente com o pé direito e flexione as pernas até o joelho esquerdo se aproximar do chão.

Erga lateralmente o pé esquerdo, passando por trás da perna direita, e toque o calcanhar com a mão direita.

Volte para a posição inicial e depois repita o movimento com a outra perna.

Execute o exercício sem parar durante 1 minuto e passe para o próximo sem descansar.

6. Elevação pélvica

Imagem: iStock

Deite-se de costas para o chão, com braços esticados ao lado do corpo.

Flexione as pernas, mantendo os joelhos afastados em uma distância igual a do quadril. Deixe os pés totalmente apoiados no chão.

Contraia o glúteo e o abdome e eleve o quadril, formando uma linha reta dos joelhos aos ombros.

Desça o quadril devagar, sem apoiar o glúteo no chão, e repita o movimento.

Faça três séries de 20 repetições. Na elevação, mantenha a contração do glúteo por 3 a 5 segundos antes de descer. Descanso 45 segundos entre as séries.

*Com informações de reportagens publicadas em 13/10/19, 10/03/21 e 25/05/2023