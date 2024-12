Alarmada com os EUA, Rússia está perto de aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Os Estados Unidos expressaram alarme no Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira, dizendo que a Rússia está perto de aceitar uma Coreia do Norte com armas nucleares, com Moscou e Pyongyang defendendo sua crescente cooperação.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em setembro que Moscou considerava a ideia de "desnuclearização" da Coreia do Norte como uma questão fechada porque entendia a lógica de Pyongyang de depender de armas nucleares como base de sua defesa.

"De forma alarmante, avaliamos que a Rússia pode estar próxima de aceitar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, revertendo o compromisso de décadas de Moscou de desnuclearizar a Península Coreana", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

"Acreditamos que Moscou se tornará mais relutante não apenas em criticar o desenvolvimento de armas nucleares por Pyongyang, mas também obstruirá ainda mais a aprovação de sanções ou resoluções que condenem o comportamento desestabilizador da Coreia do Norte", disse.

A Coreia do Sul e o Reino Unido criticaram as falas de Lavrov, dizendo que ele havia minado o regime global de não proliferação. O embaixador adjunto do Reino Unido na ONU, James Kariuki, descreveu o comentário de Lavrov como um "desvio imprudente do princípio acordado de desarmamento completo, verificável e irreversível".

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, não fez referência ao programa nuclear da Coreia do Norte quando se dirigiu ao conselho. Ele defendeu a crescente cooperação entre Moscou e Pyongyang como um direito soberano da Rússia.

"A cooperação russa com a RPDC.. está de acordo com o direito internacional, e não em violação a ele", disse, usando o acrônimo do nome oficial da Coreia do Norte. "Isso não é direcionado contra nenhum país terceiro. Não representa nenhuma ameaça aos países da região ou à comunidade internacional, e não há dúvida de que continuaremos a desenvolver essa cooperação."

A Rússia estreitou os laços diplomáticos e militares com a Coreia do Norte desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, e o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, visitaram os países um do outro.

A Rússia está usando tropas norte-coreanas para combater as forças ucranianas que mantêm um enclave na região russa de Kursk.

O embaixador da Coreia do Norte na ONU, Kim Song, descreveu os laços mais estreitos com a Rússia como uma "contribuição positiva para a paz e a segurança internacionais". Citando o que Pyongyang vê como um bloco militar baseado em armas nucleares liderado pelos EUA na região, ele também disse: "A eclosão de uma guerra nuclear no nordeste da Ásia não é mais uma possibilidade, mas uma questão de tempo".

