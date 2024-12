Norte-americanos rejeitam tarifas caso provoquem inflação, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - Os norte-americanos não acreditam que as tarifas de importação sejam uma boa ideia se levarem a preços mais altos e estão céticos quanto à possibilidade de ajudar os trabalhadores dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos, ressaltando os riscos políticos do plano do presidente eleito Donald Trump de impor pesadas taxas sobre produtos de China, México e outros países.

Apenas 29% dos entrevistados na pesquisa de seis dias, encerrada na terça-feira, concordaram com a afirmação de que "é uma boa ideia os EUA cobrarem tarifas mais altas sobre produtos importados, mesmo que os preços aumentem", enquanto 42% discordaram. Outros 26% disseram que não sabiam e o restante não respondeu à pergunta.

Apenas 17% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que "quando os EUA cobram tarifas sobre produtos importados, isso é bom para mim pessoalmente".

As opiniões dos norte-americanos sobre tarifas representam um problema em potencial para Trump quando o republicano retornar à Casa Branca em 20 de janeiro.

Os economistas dizem que seu plano tarifário, que é mais agressivo do que o que ele implementou durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, provocará uma inflação mais alta, do mesmo tipo que enfraqueceu o presidente Joe Biden e ajudou a pavimentar o caminho de Trump de volta à Casa Branca.

"Acho que parte da opinião pública pode funcionar como um freio para os planos tarifários mais extremos de Trump, porque, claramente, eles aparecerão nos preços", disse Mary Lovely, economista comercial e membro sênior do Instituto Peterson para Economia Internacional, um think tank pró-comércio.

Trump tem prometido impulsionar a indústria norte-americana impondo uma tarifa de importação universal de 10% e uma tarifa de 60% sobre as importações chinesas. Ele também ameaçou impor tarifas de 25% sobre os produtos de México e Canadá, bem como tarifas adicionais de 10% sobre os produtos chineses, como uma forma de pressioná-los a conter o fluxo do fentanil e a imigração ilegal para os EUA.

Cerca de 10% dos gastos dos consumidores norte-americanos são destinados a importações, segundo estimativas do Federal Reserve de San Francisco, de modo que grandes tarifas poderiam afetar significativamente as finanças das famílias.

Em uma entrevista ao programa Meet the Press, da emissora NBC, que foi ao ar no domingo, Trump disse não acreditar que os consumidores acabem pagando o preço das tarifas, acrescentando: "Acho que elas são lindas... As tarifas vão enriquecer nosso país."

A pesquisa, que foi realizada online, entrevistou 4.183 adultos norte-americanos em todo o país e tem uma margem de erro de cerca de dois pontos percentuais em qualquer direção.