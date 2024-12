‘Chuva intensa’ deve atingir ao menos 14 estados nesta sexta, diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para chuvas intensas em ao menos 14 Estados brasileiros das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A previsão é válida para esta sexta-feira (13), podendo ser atualizada a qualquer momento.

Conforme o instituto, a expectativa é de chuva de até 50 mm/h e ventos intensos com velocidade de até 60 quilômetros por hora.

Veja os Estados afetados

Acre

Amazonas

Roraima

Rondônia

Mato Grosso

Pará

Amapá

Goiás

Tocantins

Maranhão

Ceará

Piauí

Bahia

Minas Gerais

Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo deve registrar chuvas mais intensas no sábado (14), de acordo com previsão da Meteoblue. Nesta sexta-feira, a expectativa é de garoa à noite. Precipitações menores também estão previstas para domingo, 15, e segunda-feira, 16.

No sábado, de acordo com a Meteoblue, a máxima será de 23ºC. No domingo, e na segunda-feira, os termômetros devem atingir 26ºC e 27ºC, respectivamente.

Recomendações