Cão rottweiler escapa de coleira e ataca adolescente na rua em SP

Um cão da raça rottweiler atacou uma adolescente de 17 anos no meio de uma calçada pública em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na quinta-feira (12).

O que aconteceu

Rottweiler estava preso a uma coleira ao lado de sua tutora, mas conseguiu se desprender e atacou a jovem. O caso ocorreu na Avenida Dr. Marco Antonio Macário dos Santos, no bairro Parque dos Servidores.

Uma mulher que trabalha em um comércio em frente ao local do ataque tentou intervir para ajudar a jovem. No entanto, ela cai no chão e também é atacada pelo animal.

Adolescente conseguiu correr para dentro do estabelecimento e o cão foi atrás dela. Após alguns segundos de pânico, a tutora finalmente conseguiu segurar o animal e colocá-lo novamente na coleira.

Jovem foi socorrida e levada para um hospital. Ela levou três mordidas, recebeu atendimento e já foi liberada, segundo seus familiares relataram à EPTV, afiliada da TV Globo.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Preto. O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para pedir mais informações e questiona se a tutora do animal foi ouvida e aguarda retorno. Como a dona do cão não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-la para pedir posicionamento.