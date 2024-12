STOXX 600 encerra série de oito dias de ganhos com decisão do BCE em foco

Por Shubham Batra e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 caiu nesta terça-feira, encerrando uma série de oito sessões de ganhos, com as ações de luxo na liderança das quedas após dados comerciais fracos da China, enquanto investidores aguardam uma decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) prevista para esta semana.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,52%, a 518,49 pontos, com o índice de referência da França registrando a maior baixa entre as principais economias europeias.

Dados mostraram que as exportações da China desaceleraram acentuadamente e as importações diminuíram inesperadamente em novembro, em um sinal preocupante sobre a economia do país.

As ações de empresas de luxo LVMH e Kering, que obtêm uma quantidade substancial de suas receitas da China, perderam 2,5% e 2,2%, respectivamente, fazendo com que o setor mais amplo de luxo caísse 1,6%.

O setor automotivo registrou o melhor desempenho entre seus pares, com alta de 0,6%, impulsionado pelo salto de 27% do D'leteren Group -- sua maior alta diária já registrada.

Os mercados também monitoraram os desdobramentos políticos na França, com os socialistas de centro-esquerda sendo vistos como prováveis formadores de opinião no novo governo.

No topo da agenda desta semana está a decisão do BCE sobre a taxa de juros na quinta-feira, com investidores precificando uma probabilidade de 85% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, de acordo com probabilidades de taxa de juros da LSEG.

"Acreditamos que os dados provavelmente precisarão se deteriorar ainda mais para que o BCE aumente o ritmo dos cortes. E acreditamos que os dados recentes provavelmente ainda não são suficientes para fazer com que o BCE aumente a velocidade. As tarifas ou incertezas relacionadas podem nos levar a isso", disseram economistas liderados por Ruben Segura-Cayuela, do BofA Global Research.

O índice STOXX registrou quedas em setembro e outubro, no período que antecedeu as eleições nos EUA, e apresentou volatilidade após a vitória de Donald Trump, devido às expectativas de que suas políticas comerciais podem prejudicar empresas europeias que dependem das receitas de exportação.

Os mercados também analisarão os dados de inflação dos EUA na quarta-feira, que podem influenciar as apostas sobre a ação do Federal Reserve em sua reunião na próxima semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,86%, a 8.280,36 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação negativa de 0,08%, a 20.329,16 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,14%, a 7.394,78 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,10%, a 34.524,70 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,38%, a 11.965,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,19%, a 6.342,97 pontos.